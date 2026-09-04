Названа победительница Московского областного конкурса «Женщина – Герой»
В Центральном академическом театре Российской Армии состоялся финал четвёртого Московского областного конкурса «Женщина – Герой 2026», передаёт корреспондент «Радио 1».
Видеообращение участницам, жюри и гостям конкурса адресовал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Дорогие наши, очаровательные участницы конкурса! Рад приветствовать вас и всех, кого объединила эта важная общественная инициатива – организаторов, членов жюри, зрителей, близких людей, которые на каждом этапе поддерживают своих героев. Сегодня финал, яркий, торжественный день. Каждый конкурс – это соперничество. Но в вашем случае оно точно доброе, потому что все, кто здесь, – про единение, взаимовыручку, внимание друг к другу и, конечно, любовь», – отметил глава региона.
По словам Воробьёва, каждая участница своей судьбой, отношением к жизни, характером и стойкостью уже всё доказала. Женщины обеспечивают надёжный тыл и в то же время сами одерживают важные победы в жизни, реализуют себя в профессии, бизнесе, растят детей, заботятся о доме и занимаются творчеством.
«Хочу сказать спасибо вам и всем женщинам Подмосковья, которые ждут своих отцов, мужей, братьев, помогают им вернуться к мирной жизни. Это то, что невозможно измерить наградами. Надеюсь, что у нас получилось создать пространство для тёплого общения, дружбы, обмена опытом. Желаю всего самого светлого и доброго, удачи, благополучия и успехов», – заключил губернатор.
Проект проходит в Подмосковье в четвёртый раз при поддержке губернатора по инициативе депутата Госдумы, сопредседателя Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергея Колунова.
«Словосочетание «женщина-герой» для нас очень долго являлось чем-то невозможным. Героизм часто приписывается мужчинам. Но именно женщина с момента того, как она дарит жизнь мужчине и всю его жизнь озаряет его дорогу светом, помогает ему стать героем. Поэтому я желаю вам сегодня удачи. Вы все победительницы. Самое главное, вы невероятно талантливы и красивы, и это уже бесспорно», – отметил депутат.
В этом году проект объединил 140 женщин из семей участников спецоперации из Подмосковья. В полуфинал прошли 65 претенденток, а в финал вышли 10 участниц. Программа включала три этапа: заочный отборочный тур с оценкой видеовизиток и эссе, очный полуфинал со сценическими выступлениями и финал. Девиз конкурса – «Сила женщины – сила России».
Победительницу определило жюри, в состав которого вошли уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, Герой России Людмила Болилая, вице-губернатор Московской области Мария Нагорная, первый замминистра инвестиций, промышленности и науки региона, кавалер трёх орденов Мужества Кирилл Лосунчуков, заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN), а также представители регионального правительства и герои СВО.
Мария Нагорная объявила победительницу. В этом году конкурс выиграла Ярослава Ковалевская.
«Вы знаете, очень неожиданно, и я даже не знаю, что сказать. Спасибо огромное всем девчонкам, потому что за этот месяц от полуфинала до финала мы сдружились и стали одной большой и дружной семьёй. И, наверное, мы не потеряемся. Спасибо близким и друзьям, которые на протяжении всего этого периода поддерживали, помогали. Спасибо администрации, нашего городского округа, которая всегда были рядом», – сказала победительница.Ярослава Ковалевская – жительница поселка Уваровка Можайского округа, жена военнослужащего-участника специальной военной операции. Работает художественным руководителем отдела Можайского культурно-досугового центра в посёлке.
Путь Ярославы Викторовны в общественной деятельности начался с работы в детском доме-интернате с детьми, имеющими тяжёлые заболевания. Перейдя на работу в Дом культуры, женщина создала детскую театральную студию и студию «Добровольчество».
Ярослава организует регулярные патриотические программы, концерты и акции в поддержку жителей посёлка и семей участников СВО. Она создала волонтёрское движение, объединяющее детей, молодёжь и взрослых вокруг общих дел.