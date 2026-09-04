Около 80 игроков из 28 стран собрал чемпионат мира по шашкам-64 в Подмосковье
В Московской области начался чемпионат мира по шашкам-64. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Торжественная церемония открытия прошла в многофункциональном комплексе GOPARK в Химках. В ней участвовали первый заместитель министра спорта России Одес Байсултанов, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов, президент Международной федерации шашек IDF Владимир Лангин и президент Федерации шашек России Анатолий Никитин.
За мировые титулы поборются около 80 сильнейших игроков из 28 стран. Московскую область представляет гроссмейстер Иван Илясов из Щёлкова. Соревнования продлятся до 13 сентября.
Россия уже принимала чемпионат мира по шашкам-64 в 2024 году. Как отметили в министерстве, проведение нового мирового форума продолжает традицию организации крупнейших международных соревнований по шашкам в нашей стране.
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