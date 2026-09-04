На Международный фестиваль молодёжи отправятся 300 представителей Подмосковья
В Красногорске состоялась встреча с подмосковной делегацией Международного фестиваля молодёжи. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодёжной политики Московской области, которое выступило организатором подготовки делегации.
11 сентября в Екатеринбург из Подмосковья отправятся около 300 ребят.
«Чтобы всё прошло здорово, позитивно и комфортно, к такому масштабному событию нужно тщательно готовиться. Поэтому мы собрали ребят, чтобы лично познакомиться, пообщаться, подробно разобрать программу и отладить все логистические моменты. Важно, чтобы каждый чувствовал себя частью нашей большой команды еще до старта фестиваля», – сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Международный фестиваль молодёжи 2026 пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Масштабное событие объединит 5000 российских и столько же иностранных участников, в том числе 1000 подростков в возрасте от 14 до 17 лет.
На встрече в Красногорске делегатам рассказали о ключевых направлениях программы, логистике, правилах аккредитации и форматах работы: от тренд-баттлов до креативных лабораторий и волонтёрских акций.
Особое внимание уделили базовым ценностям фестиваля, среди которых единство в многообразии, взаимопомощь и ответственность за будущее мира.
Мероприятие проходит в рамках реализации нацпроекта «Молодёжь и дети».