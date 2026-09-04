На Международный фестиваль молодёжи отправятся 300 представителей Подмосковья

04 сентября 2026, 20:52

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В Красногорске состоялась встреча с подмосковной делегацией Международного фестиваля молодёжи. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодёжной политики Московской области, которое выступило организатором подготовки делегации.





11 сентября в Екатеринбург из Подмосковья отправятся около 300 ребят.

«Чтобы всё прошло здорово, позитивно и комфортно, к такому масштабному событию нужно тщательно готовиться. Поэтому мы собрали ребят, чтобы лично познакомиться, пообщаться, подробно разобрать программу и отладить все логистические моменты. Важно, чтобы каждый чувствовал себя частью нашей большой команды еще до старта фестиваля», – сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.