Не только шашлыки: куда сходить в Подмосковье на майских праздниках? Лучшие идеи отдыха для всей семьи

Майские праздники в Подмосковье легко превратить в короткое путешествие без ночевки. Утром выехали, днем погуляли, вечером вернулись домой. Если не хочется ограничиваться дачей и шашлыком, выбирайте конкретные места: усадьбы, заповедники, музеи, этнопарки и большие прогулочные территории. Подробнее о них расскажем в материале «Радио 1».



Музей-заповедник «Архангельское»

«Архангельское» выбирают ради красивого парка, старой усадебной архитектуры и длинных прогулок без спешки. Здесь приятно провести полдня: пройти по аллеям, посмотреть дворец, выйти к террасам и сделать остановку у малых павильонов.

Что делать:

  • гулять по парку и набережной;
  • зайти в музейные корпуса;
  • устроить спокойный маршрут на 2–4 часа.

Кому подойдет:

  • парам;
  • семьям;
  • всем, кто любит усадьбы и красивую весеннюю природу.
Музей «Новый Иерусалим» и территория монастыря

Этот вариант подойдет тем, кто хочет совместить музей и прогулку. В музее «Новый Иерусалим» часто идут крупные выставки, а рядом стоит монастырский комплекс, где тоже интересно пройтись пешком.

Что делать:

  • посмотреть основную экспозицию и временные выставки;
  • прогуляться вокруг монастыря;
  • выделить на поездку почти весь день, если любите не спешить.

Кому подойдет:

  • любителям истории и искусства;
  • тем, кто ищет спокойный культурный маршрут;
  • семьям со взрослыми детьми.

Приокско-Террасный заповедник

Если хочется природы, выбирайте Приокско-Террасный заповедник. Сюда едут ради зубров, лесных троп и ощущения, что город остался далеко. Главная точка маршрута — питомник, где живут зубры и бизоны.

Что делать:

  • взять экскурсию к зубрам;
  • пройти по экотропе;
  • провести день на воздухе без сложного маршрута.

Что важно:

  • билеты лучше смотреть заранее.
Кому подойдет:

  • семьям с детьми;
  • тем, кто устал от торговых центров и толпы;
  • всем, кто хочет живую природу, а не декорации.

Парк птиц «Воробьи»

Парк птиц в Калужской области часто включают в маршруты из Подмосковья, но если вы рассматриваете запад и юго-запад области, это один из самых удобных вариантов на день. Здесь живут не только птицы: парк собрал животных, тематические зоны и большую территорию для прогулки.

Что делать:

  • смотреть на редких птиц;
  • зайти в зоны с животными;
  • гулять с детьми без сложной логистики.

Почему место нравится семьям:

  • детям интересно почти на каждом участке;
  • маршрут не требует долгой подготовки.
Музей техники Вадима Задорожного

Если хочется не парков и усадеб, а техники и масштаба, поезжайте в музей Задорожного. Здесь собрали ретроавтомобили, мотоциклы, военную технику, самолеты и редкие машины. Многие приезжают сюда с детьми, но взрослым тоже не скучно.

Что делать:

  • смотреть автомобильную коллекцию;
  • пройти по уличной площадке;
  • запланировать поездку на полдня или дольше.

Кому подойдет:

  • семьям;
  • любителям транспорта и истории техники;
  • тем, кто ищет понятный и насыщенный маршрут рядом с Москвой.

Усадьба «Абрамцево»

«Абрамцево» подойдет тем, кто любит русскую культуру, тишину и камерную атмосферу. Усадьба связана с художниками и меценатами, а сама территория хорошо подходит для весенней прогулки.

Что делать:

  • пройти по усадебному парку;
  • зайти в музейные здания;
  • совместить поездку с Сергиево-Посадским направлением.

Почему стоит поехать на майских:

  • в начале мая здесь особенно приятная прогулка;
  • место не требует активной программы;
  • маршрут помогает отдохнуть от городского ритма.
Этнопарк «Кочевник»

Если хочется чего-то необычного, выбирайте этнопарк «Кочевник». Здесь показывают быт кочевых народов, ставят юрты, знакомят гостей с животными и проводят тематические программы.

Что делать:

  • зайти в юрты;
  • посмотреть животных;
  • провести несколько часов на открытом воздухе.
Кому подойдет:

  • семьям с детьми;
  • тем, кто ищет нестандартный формат;
  • компаниям, которым нужен легкий выезд без долгой дороги.

Музей-заповедник «Горки Ленинские»

«Горки Ленинские» дают простой и спокойный сценарий на майские: парк, исторические здания, длинные дорожки, аккуратная территория. Сюда часто едут те, кто не любит суету и хочет провести день в размеренном темпе.

Что делать:

  • гулять по территории;
  • зайти в музейные объекты;
  • устроить неспешный маршрут на несколько часов.

Плюс места:

  • удобная дорога от Москвы;
  • много пространства для прогулки;
  • формат подходит и взрослым, и детям.

Парк «Патриот»

«Патриот» выбирают ради масштаба. Здесь легко провести целый день: территория большая, экспозиций много, а маршрут каждый собирает под свои интересы. Часть гостей едет ради музеев, часть — ради военной техники и тематических площадок.

Что делать:

  • смотреть технику;
  • пройти по музейным зонам;
  • заранее определить, что хотите посетить, чтобы не тратить время на месте.

Кому подойдет:

  • любителям военной истории;
  • семьям со школьниками;
  • тем, кто любит большие комплексы с насыщенной программой.
Ферма с альпаками или оленями

На майских многие выбирают не музей, а простой загородный формат: животные, прогулка, фото, кафе и свежий воздух. В Подмосковье хватает ферм с альпаками, северными оленями, козами и хаски. Такой вариант хорошо работает, если вы едете с детьми или хотите легкий отдых без долгих экскурсий.

Что делать:

  • кормить животных;
  • гулять по территории;
  • брать короткую программу на 1–3 часа.

Что проверить заранее:

  • формат посещения;
  • правила кормления;
  • возрастные ограничения, если едете с маленьким ребенком.
Подмосковье на майских праздниках 2026 — это не только дача и мангал. Один удачный маршрут легко дает полноценный день отдыха: с прогулкой, новыми впечатлениями и сменой обстановки без долгой дороги.
Дарья Осипова

