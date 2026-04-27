27 апреля 2026, 12:14

Майские праздники в Подмосковье легко превратить в короткое путешествие без ночевки. Утром выехали, днем погуляли, вечером вернулись домой. Если не хочется ограничиваться дачей и шашлыком, выбирайте конкретные места: усадьбы, заповедники, музеи, этнопарки и большие прогулочные территории. Подробнее о них расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Музей-заповедник «Архангельское» Музей «Новый Иерусалим» и территория монастыря Приокско-Террасный заповедник Парк птиц «Воробьи» Музей техники Вадима Задорожного Усадьба «Абрамцево» Этнопарк «Кочевник» Музей-заповедник «Горки Ленинские» Парк «Патриот» Ферма с альпаками или оленями

Музей-заповедник «Архангельское»

Что делать:

гулять по парку и набережной;

зайти в музейные корпуса;

устроить спокойный маршрут на 2–4 часа.

Кому подойдет:

парам;

семьям;

всем, кто любит усадьбы и красивую весеннюю природу.

Музей «Новый Иерусалим» и территория монастыря

Что делать:

посмотреть основную экспозицию и временные выставки;

прогуляться вокруг монастыря;

выделить на поездку почти весь день, если любите не спешить.

Кому подойдет:

любителям истории и искусства;

тем, кто ищет спокойный культурный маршрут;

семьям со взрослыми детьми.

Приокско-Террасный заповедник

Что делать:

взять экскурсию к зубрам;

пройти по экотропе;

провести день на воздухе без сложного маршрута.

Что важно:

билеты лучше смотреть заранее.

Кому подойдет:

семьям с детьми;

тем, кто устал от торговых центров и толпы;

всем, кто хочет живую природу, а не декорации.

Парк птиц «Воробьи»

Что делать:

смотреть на редких птиц;

зайти в зоны с животными;

гулять с детьми без сложной логистики.

Почему место нравится семьям:

детям интересно почти на каждом участке;

маршрут не требует долгой подготовки.

Музей техники Вадима Задорожного

Что делать:

смотреть автомобильную коллекцию;

пройти по уличной площадке;

запланировать поездку на полдня или дольше.

Кому подойдет:

семьям;

любителям транспорта и истории техники;

тем, кто ищет понятный и насыщенный маршрут рядом с Москвой.

Усадьба «Абрамцево»

Что делать:

пройти по усадебному парку;

зайти в музейные здания;

совместить поездку с Сергиево-Посадским направлением.

Почему стоит поехать на майских:

в начале мая здесь особенно приятная прогулка;

место не требует активной программы;

маршрут помогает отдохнуть от городского ритма.

Этнопарк «Кочевник»

Что делать:

зайти в юрты;

посмотреть животных;

провести несколько часов на открытом воздухе.

Кому подойдет:

семьям с детьми;

тем, кто ищет нестандартный формат;

компаниям, которым нужен легкий выезд без долгой дороги.

Музей-заповедник «Горки Ленинские»

Что делать:

гулять по территории;

зайти в музейные объекты;

устроить неспешный маршрут на несколько часов.

Плюс места:

удобная дорога от Москвы;

много пространства для прогулки;

формат подходит и взрослым, и детям.

Парк «Патриот»

Что делать:

смотреть технику;

пройти по музейным зонам;

заранее определить, что хотите посетить, чтобы не тратить время на месте.

Кому подойдет:

любителям военной истории;

семьям со школьниками;

тем, кто любит большие комплексы с насыщенной программой.

Ферма с альпаками или оленями

Что делать:

кормить животных;

гулять по территории;

брать короткую программу на 1–3 часа.

Что проверить заранее: