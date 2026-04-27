Не только шашлыки: куда сходить в Подмосковье на майских праздниках? Лучшие идеи отдыха для всей семьи
Майские праздники в Подмосковье легко превратить в короткое путешествие без ночевки. Утром выехали, днем погуляли, вечером вернулись домой. Если не хочется ограничиваться дачей и шашлыком, выбирайте конкретные места: усадьбы, заповедники, музеи, этнопарки и большие прогулочные территории. Подробнее о них расскажем в материале «Радио 1».
Музей-заповедник «Архангельское»«Архангельское» выбирают ради красивого парка, старой усадебной архитектуры и длинных прогулок без спешки. Здесь приятно провести полдня: пройти по аллеям, посмотреть дворец, выйти к террасам и сделать остановку у малых павильонов.
Что делать:
- гулять по парку и набережной;
- зайти в музейные корпуса;
- устроить спокойный маршрут на 2–4 часа.
Кому подойдет:
- парам;
- семьям;
- всем, кто любит усадьбы и красивую весеннюю природу.
Музей «Новый Иерусалим» и территория монастыряЭтот вариант подойдет тем, кто хочет совместить музей и прогулку. В музее «Новый Иерусалим» часто идут крупные выставки, а рядом стоит монастырский комплекс, где тоже интересно пройтись пешком.
Что делать:
- посмотреть основную экспозицию и временные выставки;
- прогуляться вокруг монастыря;
- выделить на поездку почти весь день, если любите не спешить.
Кому подойдет:
- любителям истории и искусства;
- тем, кто ищет спокойный культурный маршрут;
- семьям со взрослыми детьми.
Приокско-Террасный заповедникЕсли хочется природы, выбирайте Приокско-Террасный заповедник. Сюда едут ради зубров, лесных троп и ощущения, что город остался далеко. Главная точка маршрута — питомник, где живут зубры и бизоны.
Что делать:
- взять экскурсию к зубрам;
- пройти по экотропе;
- провести день на воздухе без сложного маршрута.
Что важно:
- билеты лучше смотреть заранее.
- семьям с детьми;
- тем, кто устал от торговых центров и толпы;
- всем, кто хочет живую природу, а не декорации.
Парк птиц «Воробьи»Парк птиц в Калужской области часто включают в маршруты из Подмосковья, но если вы рассматриваете запад и юго-запад области, это один из самых удобных вариантов на день. Здесь живут не только птицы: парк собрал животных, тематические зоны и большую территорию для прогулки.
Что делать:
- смотреть на редких птиц;
- зайти в зоны с животными;
- гулять с детьми без сложной логистики.
Почему место нравится семьям:
- детям интересно почти на каждом участке;
- маршрут не требует долгой подготовки.
Музей техники Вадима ЗадорожногоЕсли хочется не парков и усадеб, а техники и масштаба, поезжайте в музей Задорожного. Здесь собрали ретроавтомобили, мотоциклы, военную технику, самолеты и редкие машины. Многие приезжают сюда с детьми, но взрослым тоже не скучно.
Что делать:
- смотреть автомобильную коллекцию;
- пройти по уличной площадке;
- запланировать поездку на полдня или дольше.
Кому подойдет:
- семьям;
- любителям транспорта и истории техники;
- тем, кто ищет понятный и насыщенный маршрут рядом с Москвой.
Усадьба «Абрамцево»«Абрамцево» подойдет тем, кто любит русскую культуру, тишину и камерную атмосферу. Усадьба связана с художниками и меценатами, а сама территория хорошо подходит для весенней прогулки.
Что делать:
- пройти по усадебному парку;
- зайти в музейные здания;
- совместить поездку с Сергиево-Посадским направлением.
Почему стоит поехать на майских:
- в начале мая здесь особенно приятная прогулка;
- место не требует активной программы;
- маршрут помогает отдохнуть от городского ритма.
Этнопарк «Кочевник»Если хочется чего-то необычного, выбирайте этнопарк «Кочевник». Здесь показывают быт кочевых народов, ставят юрты, знакомят гостей с животными и проводят тематические программы.
Что делать:
- зайти в юрты;
- посмотреть животных;
- провести несколько часов на открытом воздухе.
- семьям с детьми;
- тем, кто ищет нестандартный формат;
- компаниям, которым нужен легкий выезд без долгой дороги.
Музей-заповедник «Горки Ленинские»«Горки Ленинские» дают простой и спокойный сценарий на майские: парк, исторические здания, длинные дорожки, аккуратная территория. Сюда часто едут те, кто не любит суету и хочет провести день в размеренном темпе.
Что делать:
- гулять по территории;
- зайти в музейные объекты;
- устроить неспешный маршрут на несколько часов.
Плюс места:
- удобная дорога от Москвы;
- много пространства для прогулки;
- формат подходит и взрослым, и детям.
Парк «Патриот»«Патриот» выбирают ради масштаба. Здесь легко провести целый день: территория большая, экспозиций много, а маршрут каждый собирает под свои интересы. Часть гостей едет ради музеев, часть — ради военной техники и тематических площадок.
Что делать:
- смотреть технику;
- пройти по музейным зонам;
- заранее определить, что хотите посетить, чтобы не тратить время на месте.
Кому подойдет:
- любителям военной истории;
- семьям со школьниками;
- тем, кто любит большие комплексы с насыщенной программой.
Ферма с альпаками или оленямиНа майских многие выбирают не музей, а простой загородный формат: животные, прогулка, фото, кафе и свежий воздух. В Подмосковье хватает ферм с альпаками, северными оленями, козами и хаски. Такой вариант хорошо работает, если вы едете с детьми или хотите легкий отдых без долгих экскурсий.
Что делать:
- кормить животных;
- гулять по территории;
- брать короткую программу на 1–3 часа.
Что проверить заранее:
- формат посещения;
- правила кормления;
- возрастные ограничения, если едете с маленьким ребенком.