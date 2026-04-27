Подмосковные полицейские поймали банду грабителей

27 апреля 2026, 08:59

Полиция задержала четырёх мужчин в возрасте от 22 до 35 лет, подозреваемых в ограблении магазина в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Один из участников банды узнал, что в сейфе магазина будет лежать значительная сумма денег. Тогда он нашёл сообщников и распределили между ними роли.



Вечером грабители ворвались в магазин. Один из них держал продавщицу, пока второй вскрывал сейф. Третий ждал подельников в припаркованной рядом машине, а четвёртый был в спортзале вместе с хозяином магазина, чтобы предупредить остальных на случай его возвращения.





«В результате налёта из магазина забрали деньги и ювелирные изделия на общую сумму около полутора миллионов рублей. Преступники скрылись в Брянской области», — говорится в сообщении.