Подмосковные полицейские поймали банду грабителей
Полиция задержала четырёх мужчин в возрасте от 22 до 35 лет, подозреваемых в ограблении магазина в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Один из участников банды узнал, что в сейфе магазина будет лежать значительная сумма денег. Тогда он нашёл сообщников и распределили между ними роли.
Вечером грабители ворвались в магазин. Один из них держал продавщицу, пока второй вскрывал сейф. Третий ждал подельников в припаркованной рядом машине, а четвёртый был в спортзале вместе с хозяином магазина, чтобы предупредить остальных на случай его возвращения.
«В результате налёта из магазина забрали деньги и ювелирные изделия на общую сумму около полутора миллионов рублей. Преступники скрылись в Брянской области», — говорится в сообщении.С помощью записей с камер видеонаблюдения полицейские смогли установить личности двоих членов банды и задержать их по месту проживания, а затем нашли и арестовали двух остальных налётчиков.