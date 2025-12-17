Не только вакцинация: жителям Подмосковья напомнили, как защитить себя и ребёнка от гриппа и ОРВИ
В России продолжают активно распространяться грипп и ОРВИ. Как защитить себя и своих детей, чтобы снизить риск заражения и распространения вирусных инфекций?
Рекомендации для родителей
Родителям советуют ежедневно уделять внимание состоянию здоровья ребёнка. Утром и вечером следует интересоваться его самочувствием, уточнять, сколько детей болеет в классе, и измерять температуру при необходимости.
Специалисты рекомендуют заранее объяснить ребёнку алгоритм действий в случае возникновения недомогания в школе: к кому обратиться за помощью и кого попросить позвонить родителям. При этом, если температура выше 37,5 градуса наблюдается у ребёнка утром или вечером, необходимо остаться дома и уведомить об этом педагогов. Обеспечивать заболевшему обильное питьё, приём витамина С (с 14 лет – до 1,5-2,0 г в сутки), а с 10 лет – умифеновира в профилактической дозе по инструкции при отсутствии противопоказаний. Для детей с хроническими заболеваниями рассмотреть возможность перевода на дистанционное обучение в период повышенной заболеваемости по рекомендации врача.
Эпидемиологические меры в школах
В образовательных учреждениях предусмотрен комплекс профилактических мер: использование масок, соблюдение дистанции между детьми не менее 70 см, при возможности – сокращение времени уроков, работа бактерицидных ламп-рециркуляторов в коридорах, классах и столовых, проведение уборки 2–3 раза в день с применением дезинфицирующих средств, наличие мыла и средств для обработки рук, в выходные дни – дезинфекционная обработка при выявлении COVID. Также необходимо обеспечить минимизацию переходов учащихся из кабинета в кабинет, организовать санитарные фильтры на входе и выделить места для детей с повышенной температурой. Кроме того, обязателен контроль состояния здоровья педагогического состава.
Общие меры профилактики
Специалисты отмечают, что вакцинация остаётся самой эффективной мерой профилактики. В Московской области от гриппа привились более 62% населения.
Помимо этого, в период эпидемического подъёма рекомендуется тщательно мыть руки с мылом и промывать слизистую носа по возвращении домой, регулярно проветривать помещения 3-4 раза в день по 15-20 минут и проводить влажную уборку, избегать мест массового скопления людей, носить маски в поликлиниках и общественном транспорте, меняя их каждые 2-3 часа, а также незамедлительно обращаться за медицинской помощью при появлении первых симптомов заболевания.
Позиция Роспотребнадзора
Управление Роспотребнадзора по Московской области подчёркивает, что сведения о якобы распространяющейся в Подмосковье «эпидемии гонконгского гриппа» не соответствуют действительности. Заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на сезонном уровне и не превышает допустимых пороговых значений. В регионе проводится постоянный лабораторный мониторинг циркулирующих вирусов.
Большинство случаев заболеваемости протекают в лёгкой и средней форме, а доля госпитализированных составляет 1,7% от общего числа инфицированных.
Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ остаётся стабильной и находится на постоянном контроле регионального управления Роспотребнадзора.