В Кузбассе более 9 тысяч детей отправили на дистанционное обучение из-за ОРВИ

15 декабря 2025, 13:14

Фото: iStock/Tetiana Soares

В Кемеровской области порядка девяти тысяч детей отправили на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Об этом сообщили в Министерстве образования Кузбасса.





По данным «Сiбдепо», по области на карантин полностью закрыли два детских сада, а также 40 групп в 29 дошкольных учреждениях.





«Школьники тоже попали под изоляцию. В Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком и Яйском муниципальных округах на дистант перевели шесть школ. Также 242 класса в 44 школах учатся из дома в Анжеро-Судженске, Кемерове, Мысках, Новокузнецке, Прокопьевске, Тайге», — говорится в сообщении.

«Сезон ОРВИ и гриппа пришел в Москву в этом году раньше, первые случаи заболевания гриппом мы фиксировали еще в октябре. На сегодняшний день в Москве пройден пик заболеваемости, и последние четыре дня департамент здравоохранения фиксирует снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом», — отметили в ведомстве.