В Кузбассе более 9 тысяч детей отправили на дистанционное обучение из-за ОРВИ
В Кемеровской области порядка девяти тысяч детей отправили на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Об этом сообщили в Министерстве образования Кузбасса.
По данным «Сiбдепо», по области на карантин полностью закрыли два детских сада, а также 40 групп в 29 дошкольных учреждениях.
«Школьники тоже попали под изоляцию. В Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком и Яйском муниципальных округах на дистант перевели шесть школ. Также 242 класса в 44 школах учатся из дома в Анжеро-Судженске, Кемерове, Мысках, Новокузнецке, Прокопьевске, Тайге», — говорится в сообщении.
Учебные заведения закрыли в Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком, Таштагольском, Яйском и других округах.
Тем временем в столице пик заболеваемости гриппом и ОРВИ уже пройден. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
«Сезон ОРВИ и гриппа пришел в Москву в этом году раньше, первые случаи заболевания гриппом мы фиксировали еще в октябре. На сегодняшний день в Москве пройден пик заболеваемости, и последние четыре дня департамент здравоохранения фиксирует снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом», — отметили в ведомстве.
Там уточнили, что среди детей отмечается снижение заболеваемости на 12%.
В Депздраве призвали вакцинироваться от гриппа, а также часто проветривать помещения и не забывать мыть руки.