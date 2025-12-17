В Минздраве Подмосковья рассказали об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ
Грипп и ОРВИ продолжают активно распространяться по России, особенно среди детей и подростков. В Подмосковье выявили уже свыше 10 тысяч случаев гонконгского гриппа, но ситуация находится под контролем.
Среди симптомов этого подвида заболевания врачи выделяют резкое повышение температуры до 39-40 градусов, слабость, боль в горле и кашель, головную боль, которая особенно ощутима в области лба и висков.
Медики призывают не заниматься самолечением, чтобы снизить риск осложнений, в том числе пневмонии. Лабораторные исследования фиксируют одновременную циркуляцию вирусов гриппа, парагриппа, COVID-19 и риновирусов. Особенно активно заболевания распространяются в детских садах и школах.
В Минздраве Московской области подчеркнули, что ситуация в регионе остаётся стабильной.
«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Московской области находится под контролем и оценивается как благополучная. В настоящее время в регионе, как и ежегодно, наблюдается сезонный подъём заболеваемости респираторными инфекциями. При этом уровень заболеваемости остаётся ниже эпидемического порога на 59%. Отмечу, что в этом году сезонный подъём начался примерно на две недели раньше обычного, что не говорит об осложнении эпидситуации», – отметила главный эпидемиолог подмосковного Минздрава Зинаида Труш.
Специалист добавила, что в региональных медицинских организациях развернули достаточный коечный фонд для оказания помощи пациентам с гриппом и ОРВИ. Также предусмотрены резервные мощности на случай роста заболеваемости.
Труш добавила, что современные вакцины надёжно защищают от всех штаммов гриппа, которые в настоящее время фиксируются в Московской области. Привиться от гриппа можно до конца декабря в поликлиниках по месту жительства.
По данным эпидемиологического мониторинга, в структуре циркулирующих вирусов в Подмосковье по-прежнему преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии, а среди штаммов гриппа доминирует штамм A, от которого защищают современные вакцины. Число заболевших гриппом за прошедшую неделю составило 1,1 тысячи человек, что соответствует естественному сезонному приросту.
В группе повышенного риска находятся младенцы, беременные женщины, пожилые люди, а также граждане с хроническими заболеваниями и избыточной массой тела. Жителям региона напоминают о мерах профилактики – ношении масок в общественных местах, регулярном проветривании помещений, влажной уборке и гигиене рук.
В Минздраве Подмосковья также отметили, что при появлении симптомов ОРВИ рекомендуется оставаться дома и обращаться за медицинской помощью при ухудшении состояния.