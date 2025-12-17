В Минздраве Подмосковья рассказали об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ

17 декабря 2025, 11:47

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Подмосковье благополучная

Фото: медиасток.рф

Грипп и ОРВИ продолжают активно распространяться по России, особенно среди детей и подростков. В Подмосковье выявили уже свыше 10 тысяч случаев гонконгского гриппа, но ситуация находится под контролем.





Среди симптомов этого подвида заболевания врачи выделяют резкое повышение температуры до 39-40 градусов, слабость, боль в горле и кашель, головную боль, которая особенно ощутима в области лба и висков.



Медики призывают не заниматься самолечением, чтобы снизить риск осложнений, в том числе пневмонии. Лабораторные исследования фиксируют одновременную циркуляцию вирусов гриппа, парагриппа, COVID-19 и риновирусов. Особенно активно заболевания распространяются в детских садах и школах.



В Минздраве Московской области подчеркнули, что ситуация в регионе остаётся стабильной.





«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Московской области находится под контролем и оценивается как благополучная. В настоящее время в регионе, как и ежегодно, наблюдается сезонный подъём заболеваемости респираторными инфекциями. При этом уровень заболеваемости остаётся ниже эпидемического порога на 59%. Отмечу, что в этом году сезонный подъём начался примерно на две недели раньше обычного, что не говорит об осложнении эпидситуации», – отметила главный эпидемиолог подмосковного Минздрава Зинаида Труш.