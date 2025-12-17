Врач рассказала, по каким начальным симптомам можно определить гонконгский грипп
Гонконгский грипп можно определить по стремительному началу инфекции с высокой температуры и озноба. Об этом РИА Новости рассказала директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.
Врач отметила, что симптомы гонконгского гриппа не отличаются от признаков других видов гриппа. Инфекция начинается стремительно с повышения температуры выше 38 градусов, появления озноба и ломоты в мышцах, перечислила она.
Кроме того, могут возникать сильная головная боль, болезненные ощущения при движении глаз и сухой кашель, добавила Вахрушева.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России было зарегистрировано более 23,4 тысячи случаев гриппа. Преобладающим является гонконгский штамм вируса.
