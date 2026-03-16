Необычные летние лагеря для детей в Подмосковье: куда отправить ребёнка и сколько стоит такой отдых?
Летние каникулы для детей всё чаще проходят не на морском побережье, а в необычных тематических лагерях. Программы в Подмосковье предлагают верховую езду, бизнес-проекты, блогинг, танцы, ролевые игры и даже обучение яхтингу. В материале «Радио 1» собрали самые необычные лагеря и форматы отдыха для детей всех возрастов.
Конные прогулки и увлекательные игры: лагерь «Эклектика»
Лагерь «Эклектика» ориентирован на детей, которые хотят познакомиться с миром конного спорта или уже умеют держаться в седле. Программа подходит для всадников любого уровня подготовки: участников делят на группы, а лошадей подбирают индивидуально — с учётом навыков и опыта ребёнка.
Занятия проводят опытные тренеры со специальным образованием. В течение смены дети осваивают разные виды верховой езды: от прогулок верхом до более сложных элементов, включая вольтижировку, экипажную езду и даже езду без седла. В программу также входят конные игры.
Кроме тренировок участники знакомятся с жизнью конюшни: учатся ухаживать за лошадьми, узнают, как готовят животных к соревнованиям и какие правила действуют на турнирах.
Стоимость смены начинается от 63 тысяч рублей за 7 дней. Программа рассчитана на детей от 7 до 18 лет.
Адрес: г. Котельники, Полевой пр., 3В.
«Hashtag»: лагерь для будущих блогеров
Лагерь Hashtag рассчитан на подростков, которые хотят попробовать себя в мире видеоблогинга и медиаконтента. Здесь детям рассказывают об актёрском и ораторском мастерстве, а также учат создавать собственные медиапроекты.
Во время смены участники осваивают основы сценарного мастерства, учатся снимать видео и работать с монтажом. Практическая часть занимает большую часть программы: ребята создают влоги, музыкальные клипы, трейлеры к фильмам, интервью, рекламные ролики и даже мультфильмы.
В финале смены проходит соревнование между командами — участники представляют свои работы и выясняют, чей проект получился самым удачным.
Стоимость программы — от 85 тысяч рублей за 10 дней. Лагерь рассчитан на детей от 8 до 16 лет.
Адрес: г.о. Одинцово, дом отдыха «Покровское» (парк-отель «Царский лес»)
Экономическая игра и собственная валюта: бизнес-лагерь с «Белкойнами»
Этот бизнес-лагерь предлагает детям познакомиться с предпринимательством через практику и игровую модель экономики. Обучение проходит в формате сюжетно-ролевой игры, благодаря чему теория сразу закрепляется на практике.
На протяжении смены участники создают собственные продукты для будущих проектов, развивая креативность и предпринимательское мышление. В лагере действует экономическая игра: дети зарабатывают внутреннюю валюту — «Белкойны». Работают банки, банкиры и биржа труда, где можно получить деньги за работу на благо лагеря.
Заработанные средства участники тратят внутри лагеря — например, в кафе, на дискотеке или на организацию показа фильма с попкорном для своего отряда. Также дети создают арт-объекты, предметы интерьера, костюмы и декорации, после чего учатся продвигать и продавать свои проекты.
В конце смены каждый участник защищает свой проект и получает образовательный сертификат.
Стоимость участия составляет от 70 тысяч рублей за 10 дней. Программа рассчитана на детей от 7 до 17 лет.
Адрес: г.о. Воскресенск, с. Ашитково, территория Парк-отеля «Розендорф», д. 1
«PROрисовать»: лагерь для будущих художников
Лагерь PROрисовать подходит детям, которые увлекаются творчеством и хотят развивать художественные навыки. В программе можно выбрать интенсивность занятий — 18 или 34 часа рисования за смену.
Участники занимаются разными видами изобразительного искусства: чёрно-белой и цветной графикой, живописью и скульптурой. Смены проходят в небольших группах — не более 30 детей, благодаря чему педагоги могут уделять внимание каждому участнику.
Присоединиться к программе можно с любым уровнем подготовки — главным условием остаётся интерес к рисованию и желание учиться.
Стоимость смены — от 89 900 рублей за 12 дней. Лагерь принимает детей от 10 до 17 лет.
Адрес: г.о. Коломна, д. Малое Уварово
«Живая легенда»: приключение по мотивам игр и мифов
Каждая смена лагеря «Живая легенда» превращается в масштабную ролевую игру живого действия. У программы есть собственный сюжет, а участники становятся героями разворачивающихся событий.
Тематику можно выбрать заранее. Среди вариантов — приключения по мотивам Dungeons & Dragons, вселенных S.T.A.L.K.E.R. и Fallout, средневековые сражения или сюжеты древнегреческих мифов. Всего предлагается 18 различных тем.
Во время смены дети оказываются внутри игрового мира и проходят цепочку событий, где многое зависит от их решений. В сюжет органично вплетены спортивные активности, творческие задания и интеллектуальные задачи.
Стоимость участия — 87 200 рублей за 14 дней. Программа рассчитана на детей от 7 до 17 лет.
Адрес: г.о. Пушкино, с. Левково
«Вуаля. 911»: лагерь в формате реалити-шоу
Лагерь «Вуаля. 911» ориентирован на подростков и построен в формате командных игр, напоминающих реалити-шоу. Основная цель программы — научить участников взаимодействовать друг с другом и работать в команде.
В течение смены подростки проходят различные задания и испытания, где важно слышать друг друга, договариваться и принимать совместные решения.
Также действует программа «Лаборатория себя», где участники посещают занятия по личной эффективности и развитию внутреннего потенциала. Подростков учат принимать самостоятельные решения и нести ответственность за свои действия. На творческих мастер-классах они пробуют новые форматы креативной деятельности.
Стоимость смены — 75 900 рублей за 14 дней. Лагерь принимает подростков от 14 до 17 лет.
Адрес: г.о. Коломна, д. Малое Уварово
IP Russia: языковая среда и тематические смены
Лагерь IP Russia предлагает образовательную программу с углублённым изучением иностранных языков. Основной упор делается на английский: дети занимаются от двух до пяти часов в день.
Занятия проводят дипломированные преподаватели и носители языка. Кроме языковой практики в лагере действуют тематические смены — среди них бизнес, танцы, театр, спорт, наука, программирование и робототехника.
Участники могут выбрать продолжительность программы — одну, две или три недели. Помимо английского, есть возможность изучать французский язык.
Стоимость смены начинается от 44 500 рублей за неделю. Лагерь рассчитан на детей от 10 до 13 лет.
Адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Исаакиевское Озеро, д. 1 (отель «Эдем 4*»)
Summer Dance Village: лагерь для танцоров
Summer Dance Village — это специализированный танцевальный лагерь, где основной упор делается на интенсивные тренировки.
Участников делят на группы в зависимости от уровня подготовки. Ежедневные занятия могут длиться от трёх до шести часов, а тренировки проводят профессиональные наставники.
Каждая смена имеет собственную тему — например, кей-поп, стрит-арт, игры или театр. В конце программы участники получают профессиональное видеопортфолио с записью своих выступлений и тренировок.
Стоимость смены — 88 500 рублей за 11 дней. Программа рассчитана на детей от 8 до 17 лет.
Адрес: г.о. Одинцово, пос. дома отдыха «Покровское»
ProLexicon.Kids: первые шаги в яхтинге
Лагерь ProLexicon.Kids создан для детей, которые хотят познакомиться с парусным спортом. Участники проходят обучение под руководством инструкторов.
Во время смены дети учатся вязать морские узлы, проверять оснастку и управлять яхтой. Практическая часть включает занятия на воде, а завершает программу итоговая гонка.
Кроме парусного спорта в лагере есть и другие активности: занятия английским языком, купание, мастер-классы, экскурсии и дискотеки.
Стоимость участия — около 125 тысяч рублей за 14 дней. Лагерь принимает детей от 7 до 17 лет.
Адрес: г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 24
«Чайка. Новая цивилизация»: палаточный лагерь в Подмосковье
«Чайка. Новая цивилизация» — это компактный палаточный лагерь в Подмосковье, где каждая смена рассчитана всего на 40 участников.
Дети живут в кемпинговых палатках на охраняемой территории. При этом лагерь оборудован всем необходимым: есть электричество, благоустроенная кухня, туалеты, душевые, спортивная площадка, столовая и концертный зал.
Если погода ухудшается, детей переселяют в помещение. Смены проходят в разных тематических форматах — например, посвящённых кино, истории или спорту.
Стоимость смены составляет 65 999 рублей за 14 дней. Программа рассчитана на детей от 10 до 17 лет.
Адрес: м.о. Раменское, д. Редькино