Подмосковные конькобежцы стали победителями и призёрами первенства России

16 марта 2026, 13:23

Одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на первенстве России по конькобежному спорту. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проводился в Москве с 9 по 13 марта.





«Подмосковная юниорка Ксения Сиразева поднялась на высшую ступень пьедестала почёта по итогам забега на 500 метров и стала третьей в забеге на 1000 метров», — говорится в сообщении.