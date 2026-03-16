Подмосковные конькобежцы стали победителями и призёрами первенства России
Одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на первенстве России по конькобежному спорту. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проводился в Москве с 9 по 13 марта.
«Подмосковная юниорка Ксения Сиразева поднялась на высшую ступень пьедестала почёта по итогам забега на 500 метров и стала третьей в забеге на 1000 метров», — говорится в сообщении.Все три серебряные награды Подмосковью принёс Савелий Пронин: он занял втрое место на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров.
Кроме того, бронзовая медаль досталась женской сборной Московской области в составе Арины Денисовой, Марии Логиновой и Ксении Сиразевой по итогам командного спринта на три круга.