В Подольске показали инклюзивный спектакль-оперу по «Евгению Онегину»

16 марта 2026, 16:02

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Инклюзивная оперная постановка по мотивам романа Пушкина «Евгений Онегин» состоялась в подольском молодёжном центре «Территория будущего» в воскресенье, 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Перед зрителями выступили артисты Большого театра и незрячие музыканты, а партию Ольги исполнила Мисс Вселенная, заслуженная артистка России Оксана Фёдорова.





«Мы сделали ставку на малые мизансцены и игровую форму. Эту оперу интересно не только слушать, но и смотреть. Принцип драматургического спектакля позволил нам сделать классику увлекательной и доступной», — рассказала режиссёр и продюсера проекта, директор АНО «ПроСвет» Диана Шнурова.