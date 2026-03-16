Молодёжь Пушкина побеседовала с новым директором «Точки притяжения»
Встреча в формате «Диалог на равных» состоялась в молодёжном центре «Точка притяжения» города Пушкино в пятницу, 13 марта. С ребятами побеседовал новый руководитель центра, тренер клуба смешанных единоборств Максим Волгин. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Молодёжь интересовалась как профессиональными планами директора, так и его жизненной историей и личными качествами.
«Ребята спрашивали, кем их собеседник мечтал стать в детстве, с какими сложностями сталкивался, как пришёл в большой спорт и что для него значит успех», — говорится в сообщении.Максим Волгин рассказывал обо всё, что заинтересовало собеседников, а также поделился своим видением работы с подрастающим поколением. По его мнению, ключевым здесь должна быть готовность к диалогу, а также инициативность и доверие.