Молодёжь Пушкина побеседовала с новым директором «Точки притяжения»

16 марта 2026, 14:19

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Встреча в формате «Диалог на равных» состоялась в молодёжном центре «Точка притяжения» города Пушкино в пятницу, 13 марта. С ребятами побеседовал новый руководитель центра, тренер клуба смешанных единоборств Максим Волгин. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Молодёжь интересовалась как профессиональными планами директора, так и его жизненной историей и личными качествами.





«Ребята спрашивали, кем их собеседник мечтал стать в детстве, с какими сложностями сталкивался, как пришёл в большой спорт и что для него значит успех», — говорится в сообщении.