Завершились съемки фильма «Мальчики с Колымы» с Меньшиковым и Серебряковым

24 октября 2025, 16:28

Фото: istockphoto / nicoletaionescu

Режиссёр Владислав Фурманов приступил к съёмкам картины «Мальчики с Колымы», основанной на одноимённой повести Александра Файна. В фильме играют Олег Меньшиков, Алексей Серебряков, Алена Хмельницкая, Анна Чиповская, Кристина Бабушкина и Евгений Сидихин, сообщает «Петербургский дневник».





Сюжет охватывает два периода — 1930-е и 1990-е годы. Главные герои — братья с разными судьбами: академик Сергей Тулин (Меньшиков) и бывший заключённый Николай Михалев (Серебряков). Авторы называют проект роуд-муви, действие которого разворачивается от Москвы до Магадана.



По словам Фурманова, актёров утверждали без кастинга — ещё на этапе написания сценария. Алена Хмельницкая, играющая супругу героя Меньшикова, призналась, что ради роли выучила молитву на иврите. Евгений Сидихин отметил, что его персонаж — честный человек, не утративший доброты даже после тюрьмы.

«Хочу подчеркнуть, что, хотя в кадре зрители увидят мертвого кота, ни одно животное во время съемок не пострадало», — уточнила Хмельницкая.

«Мы снимаем фильм о поиске себя, покаянии и переосмыслении жизни», — отметил режиссёр.