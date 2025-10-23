Ощутить дыхание Крыма: В Серпухове открылась поэтичная фотовыставка Елены Зубковой

23 октября 2025, 18:39

Фото: Серпуховский историко-художественный музей

В арт-пространстве Серпухова, галерее «Каретный сарай», действующей на базе знаменитого Серпуховского историко-художественного музея, состоялось знаковое культурное событие — торжественное открытие персональной фотовыставки «Крым – ощущение места». Автором работ выступила Елена Зубкова, чей талант признан на профессиональном уровне — она является действующим членом Союза фотохудожников России. Информацию о старте экспозиции официально распространило Министерство культуры и туризма Московской области, подчеркнув ее значимость для культурной жизни региона.