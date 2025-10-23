Ощутить дыхание Крыма: В Серпухове открылась поэтичная фотовыставка Елены Зубковой
В арт-пространстве Серпухова, галерее «Каретный сарай», действующей на базе знаменитого Серпуховского историко-художественного музея, состоялось знаковое культурное событие — торжественное открытие персональной фотовыставки «Крым – ощущение места». Автором работ выступила Елена Зубкова, чей талант признан на профессиональном уровне — она является действующим членом Союза фотохудожников России. Информацию о старте экспозиции официально распространило Министерство культуры и туризма Московской области, подчеркнув ее значимость для культурной жизни региона.
Выставка предлагает зрителям уникальное путешествие во времени и пространстве. В экспозиции представлено около 30 фоторабот, которые были созданы автором на протяжении двух десятилетий. Это не просто хронологический альбом или набор документальных пейзажей. Каждый снимок — это глубокая, личностная попытка передать саму суть, «дыхание» Крымского полуострова. Через игру света, тени, фактур и ракурсов Елене Зубковой удается запечатлеть мимолетную эмоцию, то самое неуловимое «ощущение места», которое, по замыслу автора, должно остаться в сердцах и памяти зрителей на долгие годы. Посетители увидят не просто море, горы и древние руины, а почувствуют тепло нагретого за день камня, соленый бриз морского ветра и умиротворяющую тишину крымских предгорий.
Особый интерес представляет личность самой Елены Зубковой. Она является кандидатом биологических наук и старшим научным сотрудником. Этот профессиональный бэкграунд не просто дополняет ее творчество — он формирует его. Взгляд ученого, привыкший к детальному анализу и глубокому изучению натуры, проявляется в композиционной точности и тонком понимании природной гармонии. Елена Владимировна не просто фиксирует красивые виды, она изучает ландшафт, вглядывается в его структуру и стремится понять его внутреннюю логику.
Как фотограф, Зубкова — постоянный и активный участник престижных российских конкурсов и фотовыставок. Для достижения максимальной выразительности и передачи той самой атмосферы, она использует в работе не только современную цифровую технику, но и авторские, иногда уникальные объективы. Этот технический нюанс позволяет ей создавать кадры с особой оптикой, собственной светопередачей и уникальным художественным почерком, отличающим ее работы от других.
Важно отметить, что выставка «Крым – ощущение места» стала частью масштабного ежегодного проекта Серпуховского музея под названием «Объектив России». Как напомнили в Министерстве культуры Подмосковья, стратегическая цель этого проекта — комплексная: раскрыть и сохранить богатое фотографическое наследие региона, поддержать талантливых авторов, а также создать живую и непрерывную культурно-образовательную среду для любителей фотоискусства всех поколений — от искушенных профессионалов до юных энтузиастов, только берущих в руки фотоаппарат.
