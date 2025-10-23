Студенты Губернского колледжа отметили День повара кулинарным праздником
20 октября в Губернском колледже прошёл праздник, посвящённый Дню повара. Студенты разных курсов участвовали в кулинарных конкурсах, викторинах и выставке, рассказали в Администрации городского округа Серпухов.
Для первокурсников провели игру «Из истории кухни и поварского дела». Студенты четвёртого курса показали свои знания в квизе «Трудом славен человек».
Второкурсники специальности «Поварское и кондитерское дело» представили на конкурсе «Моё любимое блюдо» свои первые авторские работы. Жюри оценивали вкус, внешний вид и сложность оформления. По итогам выбрали лучшие блюда и наградили победителей.
Завершением праздника стала гастрономическая выставка «Кухня народов мира». Студенты отделения общепита представили блюда разных стран. Среди них — кулебяка, украшенная калиной, фигурные пироги и классический чизкейк.
Студенты делились кулинарными секретами, угощали друг друга и в очередной раз убедились, что выбрали для себя верную профессию.
