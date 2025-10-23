Студенты Губернского колледжа отметили День повара кулинарным праздником

23 октября 2025, 10:57

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Серпухов

20 октября в Губернском колледже прошёл праздник, посвящённый Дню повара. Студенты разных курсов участвовали в кулинарных конкурсах, викторинах и выставке, рассказали в Администрации городского округа Серпухов.