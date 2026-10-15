Ногинский регоператор провёл в школе Реутова урок по сортировке отходов
Новые занятия экологического цикла «Береги природу, сортируй отходы» состоялись в реутовской школе № 1. Участниками уроков стали ученики шестых, седьмых и восьмых классов. Вместе со специалистами Ногинского регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами они обсуждали, зачем разделять мусор и какую пользу это приносит окружающей среде. Об этом сообщает министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Экологические встречи в школе проходят не впервые. Ранее на занятия приглашали пятиклассников. Для младших школьников особенно интересным оказалось узнать, что использованная пластиковая бутылка после переработки может получить вторую жизнь и стать, например, материалом для куртки или другой полезной вещи. Подростков заинтересовали уже более сложные темы. Они спрашивали, сколько энергии удаётся сберечь благодаря переработке, как сортировка отходов связана с изменением климата и почему привычки людей имеют значение для состояния окружающей среды.
Урок проходил в игровой форме: участники выполняли задания, обменивались мнениями и спорили. Такой формат помогает не только запомнить отдельные правила, но и разобраться, зачем они нужны в повседневной жизни.
«Мы вместе искали ответы на эти вопросы, играли и спорили. И самое главное — ребята поняли простую истину: сортировка — это не про мусор, а про ресурсы. Мы учим детей видеть в отходах вторичное сырьё», — отметили специалисты.
Ногинский региональный оператор регулярно проводит такие уроки в школах. На встречах учащимся рассказывают, как устроен раздельный сбор, в чём заключается система «Два Бака» и для чего создан проект «Мегабак». Отдельное внимание уделяют привычкам, которые помогают сократить количество отходов: в частности, специалисты объясняют, как уменьшить использование одноразовой упаковки.
Экологическое просвещение важно не только для детей. Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее обращал внимание на то, что в регионе становится больше жителей, которым небезразлична экологическая повестка.
«В число наших приоритетных задач входит работа как с подрастающим поколением, так и со взрослым населением», — сказал Даниленко.Школьные занятия дают возможность поговорить об экологии на понятных примерах и обсудить действия, доступные каждому. Разобравшись в принципах сортировки, ученики могут применять их дома и делиться знаниями с близкими. Экоуроки продолжатся и в других образовательных учреждениях Подмосковья.