Ногинский регоператор провёл в школе Реутова урок по сортировке отходов

15 октября 2026, 16:10

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Новые занятия экологического цикла «Береги природу, сортируй отходы» состоялись в реутовской школе № 1. Участниками уроков стали ученики шестых, седьмых и восьмых классов. Вместе со специалистами Ногинского регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами они обсуждали, зачем разделять мусор и какую пользу это приносит окружающей среде. Об этом сообщает министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Экологические встречи в школе проходят не впервые. Ранее на занятия приглашали пятиклассников. Для младших школьников особенно интересным оказалось узнать, что использованная пластиковая бутылка после переработки может получить вторую жизнь и стать, например, материалом для куртки или другой полезной вещи. Подростков заинтересовали уже более сложные темы. Они спрашивали, сколько энергии удаётся сберечь благодаря переработке, как сортировка отходов связана с изменением климата и почему привычки людей имеют значение для состояния окружающей среды.



Урок проходил в игровой форме: участники выполняли задания, обменивались мнениями и спорили. Такой формат помогает не только запомнить отдельные правила, но и разобраться, зачем они нужны в повседневной жизни.





«Мы вместе искали ответы на эти вопросы, играли и спорили. И самое главное — ребята поняли простую истину: сортировка — это не про мусор, а про ресурсы. Мы учим детей видеть в отходах вторичное сырьё», — отметили специалисты.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«В число наших приоритетных задач входит работа как с подрастающим поколением, так и со взрослым населением», — сказал Даниленко.