В Солнечногорске благоустроят две улицы

15 октября 2026, 15:20

оригинал Фото: медиасток.рф

Благоустройство общественных пространств планируют провести в Солнечногорске на улицах Почтовая и Советская. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о торгах разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит благоустроить территории общей площадью 4,21 га: Советскую улицу, включая Советскую площадь, и участок Почтовой улицы с территориями, прилегающими к железнодорожной станции Подсолнечная. Завершить работы нужно в 2027 году», — говорится в сообщении.