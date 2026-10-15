Подмосковным мотоциклистам не придётся оформлять разрешение на бесплатную парковку

15 октября 2026, 15:25

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Подмосковным владельцам мототранспорта больше не понадобится оформлять разрешение на бесплатную парковку на платных стоянках. Соответствующий закон на втором заседании приняла Мособлдума восьмого созыва, сообщили в пресс-службе регионального парламента.





Для владельцев мотоциклов, мотороллеров и другого двухколёсного мототранспорта будет упрощена возможность бесплатного использования платных парковок, расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

«Ранее, чтобы воспользоваться бесплатной парковкой, владельцу мототранспорта нужно было подать заявление на оформление парковочного разрешения через региональный портал госуслуг. Затем он должен был дождаться включения своего транспорта в реестр, который ведёт Минтранс Московской области. Это могло занять до шести дней», – рассказал председатель Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и транспортно-дорожному комплексу Роман Шамнэ.

М. Сибатулин (Фото: пресс-служба Минтранса МО)

«Наша задача — сделать использование мототехники в регионе максимально удобным и современным. Мотоциклисты – полноценные участники дорожного движения, которые вносят огромный вклад в разгруженность дорожной сети, особенно летом. Мы убираем лишнюю бюрократическую нагрузку. Человеку больше не нужно будет собирать справки и подавать заявления, чтобы бесплатно припарковать свой мотоцикл. Система умеет распознавать их автоматически. Это важный шаг к цифровизации госуслуг и созданию комфортной городской среды», – отметил министр транспорта Московской области Марат Сибатулин.