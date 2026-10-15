В женской консультации Жуковского проведут урок по уходу за новорождёнными

15 октября 2026, 16:04

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Лекция на тему «Уход за новорождённым» состоится в женской консультации Городской поликлиники Жуковской областной клинической больницы в субботу, 17 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Лекцию прочитает педиатр. На занятии также будет присутствовать психотерапевт, которому слушательницы смогут задать любые вопросы.





«Уход за новорождённым — это целый комплекс ежедневных забот, чтобы обеспечить малышу безопасность, чистоту, комфорт и всё необходимое для здорового развития. На лекции осветят такие аспекты, как кормление, купание, гигиена, уход за кожей, организация пространства и микроклимата, сон, другие важные моменты», — сказала заведующая женской консультацией Татьяна Швыряева.