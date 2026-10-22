Ногинский регоператор закупил новые бункеры для крупногабаритных отходов
Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) Ногинского кластера продолжает модернизировать инфраструктуру для сбора мусора. Компания приобрела около десяти бункеров-накопителей, предназначенных для крупногабаритных отходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Ёмкости уже распределяют по контейнерным площадкам в зоне обслуживания оператора. Это территории Электростали, Балашихи, Электрогорска, Ногинска, Фрязина, Звёздного городка, Щёлкова, Красноармейска, Черноголовки, Орехово-Зуева, Ликино-Дулёва, Лосино-Петровского, Реутова и Павловского Посада.
«Объём новых бункеров составляет восемь кубометров. Адреса, где их установят, выбирают с учётом нагрузки: при распределении оборудования учитывают сезонные изменения количества отходов и потребности конкретных площадок. Такой подход позволяет направлять дополнительные ёмкости туда, где они нужнее всего», — говорится в сообщении.Бункеры предназначены для предметов, которые из-за размеров или веса нельзя выбросить в стандартный контейнер объёмом 1,1 кубометра. Использование специальных накопителей помогает организовать сбор таких вещей на оборудованных площадках.
«Обновление контейнерного парка и инфраструктуры сбора ТКО проводится регулярно», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.
Жителям напоминают: оставлять крупный мусор на земле рядом с контейнерами нельзя. Это считается нарушением правил благоустройства. Отходы следует размещать в предназначенных для них бункерах, а не складировать возле площадки. Если накопитель отсутствует или переполнен, информацию об этом можно передать ответственным организациям, чтобы специалисты могли исправить ситуацию.
Обновление оборудования должно обеспечить более удобный сбор крупногабаритного мусора и помочь поддерживать порядок на местах накопления отходов. Оператор продолжит работу по развитию контейнерной инфраструктуры и подбору ёмкостей для разных типов ТКО.