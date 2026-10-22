Ногинский регоператор закупил новые бункеры для крупногабаритных отходов

22 октября 2026, 14:55

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) Ногинского кластера продолжает модернизировать инфраструктуру для сбора мусора. Компания приобрела около десяти бункеров-накопителей, предназначенных для крупногабаритных отходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области





Ёмкости уже распределяют по контейнерным площадкам в зоне обслуживания оператора. Это территории Электростали, Балашихи, Электрогорска, Ногинска, Фрязина, Звёздного городка, Щёлкова, Красноармейска, Черноголовки, Орехово-Зуева, Ликино-Дулёва, Лосино-Петровского, Реутова и Павловского Посада.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области



«Объём новых бункеров составляет восемь кубометров. Адреса, где их установят, выбирают с учётом нагрузки: при распределении оборудования учитывают сезонные изменения количества отходов и потребности конкретных площадок. Такой подход позволяет направлять дополнительные ёмкости туда, где они нужнее всего», — говорится в сообщении.

«Обновление контейнерного парка и инфраструктуры сбора ТКО проводится регулярно», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.