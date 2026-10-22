В Московской области рассмотрели обращения жителей по вопросам содержания домов
Личный приём жителей провёл министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко вместе с профильными заместителями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На встрече обсудили 24 обращения из Богородского, Красногорска, Коломны, Домодедова, Химок, Королёва, Дмитровского и других округов.
«Чаще всего заявители поднимали темы начисления платы за коммунальные услуги и возможного перерасчёта, состояния многоквартирных домов и решений общих собраний собственников. Также жители просили обратить внимание на качество ремонта подъездов и входных групп. По каждому обращению определили дальнейшие действия и ответственных за их выполнение», — отмечается в сообщении.
Жители Богородского округа рассказали о проблемах с содержанием и текущим ремонтом многоквартирного дома. Кроме того, они попросили организовать уличное освещение на придомовой территории. Муниципалитету поручено проработать вопрос и обеспечить решение проблемы с освещением.
В Королёве граждане пожаловались на недостатки при ремонте общего имущества дома. Управляющей компании необходимо направить специалистов по указанному адресу, зафиксировать выявленные дефекты и представить отчёт в министерство в установленный срок. После проверки будут определены необходимые меры. Ситуация остаётся на контроле инспекторского состава ведомства.
От жителей Химок поступило обращение о ненадлежащей уборке внутри многоквартирного дома и на прилегающей территории. Инспекторам территориального отдела поручено выехать на место, проверить санитарное состояние и принять меры в пределах полномочий. Также заявителям разъяснили, как можно сменить управляющую организацию и какие действия для этого требуются.
«Мы стремимся максимально оперативно реагировать на обращения и добиваться не только устранения конкретных нарушений, но и предотвращения их повторения. Для этого специалисты взаимодействуют с муниципальными администрациями, управляющими и ресурсоснабжающими организациями. При необходимости инспекторы выезжают на адреса вместе с жителями, чтобы проверить обстоятельства на месте», — сказал Игорь Даниленко.
Личный приём даёт возможность напрямую сообщить о проблеме, обсудить её с представителями профильного ведомства и получить разъяснения о порядке дальнейшей работы. Исполнение поручений по итогам встречи и рассмотрение обращений продолжат контролировать специалисты министерства. График личных приёмов можно найти на официальном сайте ведомства. Там же жители могут уточнить информацию о порядке записи и подготовке к встрече.