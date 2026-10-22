В Московской области рассмотрели обращения жителей по вопросам содержания домов

22 октября 2026, 13:32

Игорь Даниленко (фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области)

Личный приём жителей провёл министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко вместе с профильными заместителями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





На встрече обсудили 24 обращения из Богородского, Красногорска, Коломны, Домодедова, Химок, Королёва, Дмитровского и других округов.





«Чаще всего заявители поднимали темы начисления платы за коммунальные услуги и возможного перерасчёта, состояния многоквартирных домов и решений общих собраний собственников. Также жители просили обратить внимание на качество ремонта подъездов и входных групп. По каждому обращению определили дальнейшие действия и ответственных за их выполнение», — отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Мы стремимся максимально оперативно реагировать на обращения и добиваться не только устранения конкретных нарушений, но и предотвращения их повторения. Для этого специалисты взаимодействуют с муниципальными администрациями, управляющими и ресурсоснабжающими организациями. При необходимости инспекторы выезжают на адреса вместе с жителями, чтобы проверить обстоятельства на месте», — сказал Игорь Даниленко.