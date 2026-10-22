Скорая помощь Подмосковья обработала с начала года 2 млн обращений
Около двух миллионов обращений обработала служба скорой помощи Московской области с начала текущего года. Об этом рассказал начальник управления организации стационарной медпомощи, медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения министерства здравоохранения региона Алексей Мозалёв, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Организацию службы скорой помощи в Подмосковье обсудили на выездном заседании Комитета регионального парламента по социальной политике и здравоохранению в Красногорске.
«На территории региона в среднем в сутки работает 564 бригады. Среднесуточная нагрузка на одну бригаду скорой помощи составляет 13 вызовов. С начала года было обработано порядка двух миллионов обращений», — сказал Мозалёв.Он добавил, что на экстренных вызовах до пациента доезжают менее чем за 20 минут в 95% случаев. Каждую ситуацию из оставшихся пяти процентов разбирают индивидуально. Чаще всего задержки связаны с пробками на дорогах и шлагбаумами во дворах.
Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что в областной службе скорой помощи работают более 76 тысяч сотрудников. А вице-спикер подмосковного парламента Линара Самединова добавила, что разборы ситуаций по увеличенными сроками доезда скорой очень важны, так как помогают выработать методы борьбы с этой проблемой.