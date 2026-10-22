Скорая помощь Подмосковья обработала с начала года 2 млн обращений

22 октября 2026, 14:17

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Около двух миллионов обращений обработала служба скорой помощи Московской области с начала текущего года. Об этом рассказал начальник управления организации стационарной медпомощи, медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения министерства здравоохранения региона Алексей Мозалёв, сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Организацию службы скорой помощи в Подмосковье обсудили на выездном заседании Комитета регионального парламента по социальной политике и здравоохранению в Красногорске.





«На территории региона в среднем в сутки работает 564 бригады. Среднесуточная нагрузка на одну бригаду скорой помощи составляет 13 вызовов. С начала года было обработано порядка двух миллионов обращений», — сказал Мозалёв.