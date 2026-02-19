Новые ограничения на продажу алкоголя в Подмосковье с 1 марта 2026 года: что делать жителям и бизнесу?
С 1 марта 2026 года в Московской области вступают в силу новые ограничения на продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах. По оценкам, изменения затронут сотни заведений.
Инициативу объясняют заботой о тишине и покое жителей. Однако представители бизнеса называют новые правила фактическим запретом и предупреждают о массовых закрытиях. О том, насколько решение сбалансировано и есть ли у предпринимателей шанс пройти адаптацию в эфире «Радио 1» рассказал юрист, бизнесмен и правозащитник предпринимательства РФ Алексей Петропольский.
В чем суть новых правил?
Ограничения касаются заведений, расположенных в жилых домах:
- с входом со двора;
- находящихся не дальше 30 метров от дороги.
Подобную практику уже применяли в ряде регионов России — сначала ужесточали правила для магазинов, теперь очередь дошла до общепита.
«Без алкоголя ресторан не выживает»: что будет с бизнесом?
По словам Алексея Петропольского, для многих заведений это решение станет критическим.
«Алкоголь в ресторане приносит до 50% прибыли. Если торговать можно всего несколько часов в день, это, увы, равно закрытию таких предприятий», — отмечает бизнесмен в диалоге с «Радио 1».Эксперт подчеркивает: особенно тяжело придется точкам в центре городов Подмосковья, где аренда и операционные расходы традиционно выше. По его словам, формально это регулирование, но по факту — запрет.
Почему жители поддерживают ограничения?
Жалобы на шум во дворах звучат не первый год. По словам Петропольского, обращения от жильцов поступали на протяжении последних 20 лет.
Речь идет о вечерах пятницы и субботы, когда во дворах собираются компании, подъезжают машины, возникает шум.
«Чиновники стараются сейчас не воевать с гражданами, а выстроить законодательство так, чтобы поддерживало именно жильцов, а не бизнесменов. И в этом есть тоже доля справедливости», — подчеркивает Алексей.
Можно ли обойти ограничения?
В законе предусмотрены исключения для ресторанов, однако юридически разграничить «ресторан» и «кафе» на практике непросто. Попытки формально сменить статус могут закончиться проверками и штрафами.
«Когда у чиновника появляется возможность проверять и штрафовать, они сразу едут все проверять. Если постоянно платить — бизнеса просто не будет», — объясняет эксперт.По словам специалиста, в первое время предприниматели будут искать варианты, но системно это проблему не решит.
Закроются ли заведения?
По оценке Алексея Петропольского, часть бизнеса будет вынуждена искать новые помещения — в нежилых зданиях, где ограничения не действуют. Однако значительная доля просто закроется.
«Наверное, больше половины закроется навсегда. Места, где открываются кафе и рестораны, простаивать долго не будут. Собственники очень быстро найдут арендаторов — это могут быть магазины или пункты выдачи», — предполагает юрист.
Есть ли переходный период?
Закон вступает в силу с 1 марта. Специального длительного переходного периода не предусмотрели.
Однако тема обсуждалась последние три года, и, по мнению эксперта, для внимательных предпринимателей это был сигнал.
Главные проблемы бизнеса — не только запреты
Предприниматели обсуждают не только ограничения на алкоголь. С начала года выросли и издержки. На фоне снижения потребления и падения посещаемости это становится дополнительной нагрузкой.
«Все подорожало с 1 января от 10 до 30%. Начиная от туалетной бумаги, заканчивая налогами и услугами сторонних лиц», — рассказывает Алексей в беседе с «Радио 1».
Что в итоге?
Новые ограничения на продажу алкоголя в общепите Подмосковья — попытка защитить интересы жителей многоквартирных домов. Однако для малого бизнеса это может обернуться серьезными потерями и массовыми закрытиями.
Баланс между правом на тишину и правом на предпринимательскую деятельность вновь оказался в центре дискуссии. И уже после 1 марта станет понятно, приведет ли мера к снижению конфликтов — или к заметному сокращению рынка общепита в регионе.