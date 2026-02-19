19 февраля 2026, 18:35

оригинал Фото: iStock/yagmradam

С 1 марта 2026 года в Московской области вступают в силу новые ограничения на продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах. По оценкам, изменения затронут сотни заведений.





Содержание В чем суть новых правил? «Без алкоголя ресторан не выживает»: что будет с бизнесом? Почему жители поддерживают ограничения? Можно ли обойти ограничения? Закроются ли заведения? Есть ли переходный период? Главные проблемы бизнеса — не только запреты Что в итоге?

Инициативу объясняют заботой о тишине и покое жителей. Однако представители бизнеса называют новые правила фактическим запретом и предупреждают о массовых закрытиях. О том, насколько решение сбалансировано и есть ли у предпринимателей шанс пройти адаптацию в эфире «Радио 1» рассказал юрист, бизнесмен и правозащитник предпринимательства РФ Алексей Петропольский.

В чем суть новых правил?

с входом со двора;

находящихся не дальше 30 метров от дороги.

Фото: iStock/dikushin

«Без алкоголя ресторан не выживает»: что будет с бизнесом?

«Алкоголь в ресторане приносит до 50% прибыли. Если торговать можно всего несколько часов в день, это, увы, равно закрытию таких предприятий», — отмечает бизнесмен в диалоге с «Радио 1».

Почему жители поддерживают ограничения?

Фото: iStock/Viktoria Korobova

«Чиновники стараются сейчас не воевать с гражданами, а выстроить законодательство так, чтобы поддерживало именно жильцов, а не бизнесменов. И в этом есть тоже доля справедливости», — подчеркивает Алексей.

Можно ли обойти ограничения?

«Когда у чиновника появляется возможность проверять и штрафовать, они сразу едут все проверять. Если постоянно платить — бизнеса просто не будет», — объясняет эксперт.

Закроются ли заведения?

Фото: iStock/claudiodivizia

«Наверное, больше половины закроется навсегда. Места, где открываются кафе и рестораны, простаивать долго не будут. Собственники очень быстро найдут арендаторов — это могут быть магазины или пункты выдачи», — предполагает юрист.

Есть ли переходный период?

Главные проблемы бизнеса — не только запреты

Фото: iStock/Iamstocker

«Все подорожало с 1 января от 10 до 30%. Начиная от туалетной бумаги, заканчивая налогами и услугами сторонних лиц», — рассказывает Алексей в беседе с «Радио 1».

Что в итоге?