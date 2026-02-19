В Подмосковье создадут систему помощи нетрезвым гражданам

19 февраля 2026, 17:04

оригинал Андрей Голубев (Фото: пресс-служба Мособлдумы)

Мособлдума приняла закон, наделяющий правительство Московской области полномочиями помогать гражданам в состоянии опьянения. Такую помощь будут оказывать на базе медучреждений, подведомственных подмосковному Минздраву, сообщили в пресс-службе регионального парламента.





Конкретные медицинские организации, которые будут заниматься этим, закрепят в постановлении правительства Подмосковья.

«Закон создаёт правовую основу, позволяющую медицинским организациям оказывать помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но не нуждающимся в госпитализации. Строительство отдельных зданий и помещений не предполагается», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.