В Подмосковье создадут систему помощи нетрезвым гражданам
Мособлдума приняла закон, наделяющий правительство Московской области полномочиями помогать гражданам в состоянии опьянения. Такую помощь будут оказывать на базе медучреждений, подведомственных подмосковному Минздраву, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Конкретные медицинские организации, которые будут заниматься этим, закрепят в постановлении правительства Подмосковья.
«Закон создаёт правовую основу, позволяющую медицинским организациям оказывать помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но не нуждающимся в госпитализации. Строительство отдельных зданий и помещений не предполагается», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.Он отметил, что депутаты часто говорят о здоровом образе жизни и поддержке семей, так как это их приоритет. Но необходимо также решать существующие в обществе проблемы.
«По информации, предоставленной многопрофильными больницами Московской области, за 2024 год в приёмные отделения в состоянии алкогольного опьянения поступили 10 339 человек. Однако их не госпитализировали из-за отсутствия медицинских показаний. Для помощи таким людям нужен комплексный подход», – отметил Голубев.Он назвал стратегической задачей профилактику и создание здоровой альтернативы. Как отметил депутат, в Подмосковью ежегодно строят новые спортивные объекты. Важно, чтобы спорт был доступным для каждого. Цель – сделать так, чтобы здоровый образ жизни стал не модным трендом, а нормой, чтобы у человека было больше стимулов провести время на спортплощадке или в бассейне.