В России предложили проверять водителей на алкоголь по слюне
МВД России подготовило проект постановления правительства, предлагающий ввести предварительное тестирование водителей на состояние опьянения с использованием анализа слюны.
Как сообщили «Известиям» 16 февраля в Госавтоинспекции, результаты такой проверки будут использоваться для решения вопроса об отстранении человека от управления автомобилем и о необходимости дальнейшего освидетельствования. В ведомстве пояснили, что документ должен создать правовые основания для применения приборов, фиксирующих наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе, а также наркотических и психотропных веществ в биоматериале (слюне), именно по предварительному тесту.
По замыслу МВД, современные устройства помогут выявлять водителей в состоянии опьянения даже в случаях, когда внешние признаки выражаются слабо. При этом отказ от такой проверки не будет влечь административной ответственности в отличие от отказа от официальных процессуальных процедур освидетельствования. Тестирование планируется проводить только с согласия гражданина и под видеозапись.
В МВД считают, что использование приборов снизит количество спорных ситуаций и конфликтов, минимизируя сомнения в объективности оценки со стороны сотрудников полиции, а также сделает направление на освидетельствование более обоснованным. В ведомстве добавили, что подобная практика уже широко применяется за рубежом, а проект сейчас вынесли на общественное обсуждение.
Читайте также: