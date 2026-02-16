В России предложили проверять водителей на алкоголь по слюне

16 февраля 2026, 21:22

«Известия»: МВД хочет проверять водителей на алкоголь по слюне

Фото: istockphoto/Chalabala

МВД России подготовило проект постановления правительства, предлагающий ввести предварительное тестирование водителей на состояние опьянения с использованием анализа слюны.