С марта общепит Подмосковья сможет продавать алкоголь в МКД лишь два часа в сутки

17 февраля 2026, 22:11

В Московской области с 1 марта вступит в силу новый закон. Он касается продажи алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах, вход в которые находится со стороны внутреннего двора или на расстоянии более 30 метров от улицы. Она будет разрешена только два часа в сутки – с 13 до 15 часов.





Новые требования распространяются на все объекты общепита в многоквартирных домах, кроме ресторанов.

«Предполагается, что изменения затронут более 450 заведений региона. Важно, чтобы предпринимательская деятельность не нарушала права жителей на тишину и безопасность, особенно если торговые точки расположены во дворах», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.