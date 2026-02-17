С марта общепит Подмосковья сможет продавать алкоголь в МКД лишь два часа в сутки
В Московской области с 1 марта вступит в силу новый закон. Он касается продажи алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах, вход в которые находится со стороны внутреннего двора или на расстоянии более 30 метров от улицы. Она будет разрешена только два часа в сутки – с 13 до 15 часов.
Новые требования распространяются на все объекты общепита в многоквартирных домах, кроме ресторанов.
«Предполагается, что изменения затронут более 450 заведений региона. Важно, чтобы предпринимательская деятельность не нарушала права жителей на тишину и безопасность, особенно если торговые точки расположены во дворах», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.В региональном Минсельхозе напомнили, что с 1 сентября прошлого года в Подмосковье уже запретили продажу алкоголя во дворах многоквартирных домов. Лицензию на торговлю спиртным могут получить только магазины, вход в которые находится со стороны улицы и не далее 30 метров от края проезжей части, либо объекты, находящиеся во встроенно-пристроенных помещениях к МКД.
Кроме того, с 1 сентября 2025-го начали действовать временные ограничения на продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в МКД, за исключением ресторанов. Продажа продукции была разрешена с 8 до 23 часов. С марта 2026 года это требование ужесточается для ряда объектов.