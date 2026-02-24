24 февраля 2026, 18:31

оригинал Фото: iStock/Kostikova

Первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила законопроект, который обяжет родителей предоставлять в ЗАГС медицинское заключение о состоянии здоровья матери и ребенка в течение нескольких дней после домашних родов.





Содержание Почему нужен обязательный медосмотр? Как будет работать система? Проблемы и риски домашних родов Цель инициативы

Документ смогут выдавать только лицензированные медорганизации по направлениям акушерства, гинекологии и неонатологии. Без такого заключения оформить свидетельство о рождении станет невозможно.



В эфире «Радио 1» депутат Госдумы Татьяна Буцкая рассказала подробнее о новой инициативе.





Почему нужен обязательный медосмотр?

Фото: iStock/Prostock-Studio

«Ребенок должен быть осмотрен. Меня поддерживают врачи-акушерогинекологи, которые говорят, что у нас сейчас до 90% женщин, рожающих детей, имеют хронические заболевания. Женщина после родов должна быть осмотрена, чтобы у нее не было никаких последствий. Важно, чтобы мы начали об этом говорить. Возможно, не трехдневный срок, это все обсуждаемо. Но точно нужно наводить порядок в вопросах здоровья матери и ребенка», — подчеркнула Татьяна в диалоге с «Радио 1».

Как будет работать система?

Проблемы и риски домашних родов

Фото: iStock/NataliaDeriabina

«Все, кто пострадал от домашних родов, когда что-то пошло не так, просто вызывают скорую помощь. Ни одна акушерка не поедет в роддом, понимая, что она находится под уголовной ответственностью. Это очень опасно», — объясняет депутат.

Цель инициативы

«Мы призываем врачей и экспертов вступить в диалог, чтобы понять, где мы можем быть лучше. Роженицы могут оставить свои комментарии на сайтах роддомов, в региональный Минздрав или федеральные органы», — подчеркивает Татьяна в эфире «Радио 1».