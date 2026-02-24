Новые правила регистрации новорожденных в России: депутат Буцкая об обязательном медосмотре после домашних родов
Первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила законопроект, который обяжет родителей предоставлять в ЗАГС медицинское заключение о состоянии здоровья матери и ребенка в течение нескольких дней после домашних родов.
Документ смогут выдавать только лицензированные медорганизации по направлениям акушерства, гинекологии и неонатологии. Без такого заключения оформить свидетельство о рождении станет невозможно.
В эфире «Радио 1» депутат Госдумы Татьяна Буцкая рассказала подробнее о новой инициативе.
Почему нужен обязательный медосмотр?Депутат отметила, что законопроект поможет предотвратить случаи, когда одно и того же ребенка регистрируют в нескольких органах ЗАГС, а еще улучшит контроль за безопасностью домашних родов.
«Ребенок должен быть осмотрен. Меня поддерживают врачи-акушерогинекологи, которые говорят, что у нас сейчас до 90% женщин, рожающих детей, имеют хронические заболевания. Женщина после родов должна быть осмотрена, чтобы у нее не было никаких последствий. Важно, чтобы мы начали об этом говорить. Возможно, не трехдневный срок, это все обсуждаемо. Но точно нужно наводить порядок в вопросах здоровья матери и ребенка», — подчеркнула Татьяна в диалоге с «Радио 1».
Как будет работать система?Родители смогут вызвать медицинскую бригаду домой либо самостоятельно приехать в медорганизацию. Минздрав и профильные ведомства дадут рекомендации о том, как сделать проверку максимально доступной для семьи.
Татьяна Буцкая подчеркнула, что государство не ограничивает выбор места родов. Можно родить дома или в роддоме.
Проблемы и риски домашних родовДепутат отметила, что на «рынке домашних родов» работает «черный сегмент», когда женщины привлекают так называемых акушерок без лицензии. Это может привести к тяжелым последствиям, вплоть до инвалидности ребенка.
«Все, кто пострадал от домашних родов, когда что-то пошло не так, просто вызывают скорую помощь. Ни одна акушерка не поедет в роддом, понимая, что она находится под уголовной ответственностью. Это очень опасно», — объясняет депутат.По ее словам, законопроект также нацелен на формирование диалога между медиками, родителями и экспертами, чтобы обеспечить полную безопасность домашних родов и повысить доверие к системе здравоохранения.
Цель инициативыГлавная цель законопроекта — обеспечить здоровье матери и ребенка, а также легализовать контроль за домашними родами.
«Мы призываем врачей и экспертов вступить в диалог, чтобы понять, где мы можем быть лучше. Роженицы могут оставить свои комментарии на сайтах роддомов, в региональный Минздрав или федеральные органы», — подчеркивает Татьяна в эфире «Радио 1».Законопроект находится на стадии обсуждения с Минздравом, который предоставит свои рекомендации по срокам и форме медосмотра.