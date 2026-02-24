Житель Подмосковья чуть не лишился ног из-за раствора для обработки полов

24 февраля 2026, 12:16

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

32-летний мужчина получил сильный химический ожог стоп в результате контакта с раствором для обработки полов. Пациента спасли врачи Солнечногорской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Мужчину привезли по скорой. Подошвы на обеих стопах у него были в пузырях с гноем, ноги отекли. Пациент рассказал, что на работе случайно промочил ноги раствором для обработки полов и проходил в своих мокрых тапочках сутки. Состояние стоп ухудшалось, самостоятельное лечение не помогало, и когда мужчина потерял способность ходить, то вызвал скорую.





«Мы немедленно провели хирургическую обработку: иссекли все некротические ткани. Затем назначили комплексное лечение и ежедневные перевязки. Уже через несколько дней началась положительная динамика. Сейчас заживление проходит без осложнений. Ампутация не потребовалось», — рассказал врач-хирург 1-го хирургического отделения Солнечногорской больницы Михаил Строителев.