Подмосковью нужны доноры с редкой группой крови

24 февраля 2026, 12:03

оригинал Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

В больницах Московской области кончаются запасы крови второй группы с отрицательным резус-фактором. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Людей с этой группой крови приглашают сделать донацию. Предварительная запись для этого не нужна. Единственные условия — возраст от 18 лет и отсутствие медицинских противопоказаний.





«Донорская кровь необходима пострадавшим в ДТП, пациентам с травмами, ожогами, онкобольным и новорождённым с различными патологиями», — рассказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.