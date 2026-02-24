Подмосковью нужны доноры с редкой группой крови
В больницах Московской области кончаются запасы крови второй группы с отрицательным резус-фактором. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Людей с этой группой крови приглашают сделать донацию. Предварительная запись для этого не нужна. Единственные условия — возраст от 18 лет и отсутствие медицинских противопоказаний.
«Донорская кровь необходима пострадавшим в ДТП, пациентам с травмами, ожогами, онкобольным и новорождённым с различными патологиями», — рассказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.Сдать кровь можно в Московском областном центре крови. Приём там ведётся ежедневно с 8 утра до 14:00. Доноров также принимают в окружных отделениях Центра. Их отделения и график работы можно посмотреть по ссылке.