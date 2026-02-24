В Подмосковье провели около 165 тысяч телемедицинских консультаций для детей

24 февраля 2026, 15:28

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 165 тысяч онлайн-приёмов провели для детей врачи Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





На телемедицинской консультации врач может проверить динамику лечения, расшифровать анализы, продлить электронный рецепт на льготные медикаменты и дать направление на приём к узкопрофильному специалисту.





«Такой дистанционный приём удобен и для родителей, и для детей, так как избавляет от необходимости посещать поликлинику. Всего с начала года в регионе провели около 165 тысяч телемедицинских консультаций для юных пациентов», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.