В Подмосковье провели около 165 тысяч телемедицинских консультаций для детей
Почти 165 тысяч онлайн-приёмов провели для детей врачи Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
На телемедицинской консультации врач может проверить динамику лечения, расшифровать анализы, продлить электронный рецепт на льготные медикаменты и дать направление на приём к узкопрофильному специалисту.
«Такой дистанционный приём удобен и для родителей, и для детей, так как избавляет от необходимости посещать поликлинику. Всего с начала года в регионе провели около 165 тысяч телемедицинских консультаций для юных пациентов», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Записаться на онлайн-консультацию можно с помощью чат-бота в мессенджере МАХ, через инфомат в поликлинике, подмосковный портал госуслуг «Здоровье», приложение «Добродел:Телемедицина» и по телефону 122, а также на приёме у лечащего врача.