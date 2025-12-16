Новый год 2026 в Подмосковье: где отдохнуть, погулять всей семьей и встретить праздник?
Московская область — прекрасное место для празднования Нового года. Здесь можно выбрать любой желаемый сценарий празднования самого семейного праздника: от тихого отдыха в загородных комплексах до веселых праздничных программ.
Загородный уют и SPA: топ‑мест для спокойного празднования
Если Новый год — это про уют, семейный отдых и спокойные прогулки, в Московской области есть места, где можно встретить 2026 без шума и вечеринок, но с атмосферой праздника.
1. Эко-отель ЭКОРАНЧО — сыроварня, ферма, конный клуб и настоящая русская баня.
На Новый год здесь устраивают уютный праздник в атмосфере настоящей русской зимы и волшебства. Гостей ждут уличные гуляния, аромат дров, пар бани, ежедневная анимационная программа и комфорт загородного отеля.
Праздник в уже полюбившемся русском стиле — «всё включено».
Адрес: Московская область, Можайский муниципальный округ, деревня Алексеевка
2. Foresta Festival Park — отель с аквакомплексом, саунами, хамамом и бассейнами.
Здесь можно провести новогодние каникулы — с 31 декабря 2025 по 11 января 2026. Зеленая парковая территория зимой и украшенные гирляндами корпуса и домики погружают в атмосферу сказки. В новогоднюю ночь здесь подготовили праздничную программу и банкет.
Где находится? — Московская область, городской округ Чехов, д. Прохорово, Санаторная, вл 3
3. Sofrino Park Hotel — Новый год со Стасом Костюшкиным.
Отель готовит тематический новогодний квест‑путешествие: «Мороз‑экспресс» по мотивам разных уголков России. Гостей ждет парад Дедов Морозов и Снегурочек, танцевально-световое шоу «Лёд», встреча у костра и новогодний вечер с одним из участников дуэта «Чай вдвоём» Стасом Костюшкиным.
Адрес: Московская область, Пушкинский округ, территория Парк-отеля Софрино
Природа, усадьбы и парки: лучшие туристические точки Подмосковья для новогодних каникулЭти локации сами по себе — прекрасно подходят для атмосерных красивых прогулок. А еще, здесь можно сделать хорошие праздничные фотографии.
4. Усадьбы Подмосковья (Архангельское, Абрамцево, Кузнецово и многие другие)
Классические зимние прогулки по заснеженным паркам, красивые дворцы, фотозоны и ощущение русской зимы. Часто в этих усадьбах устраивают ярмарки или тематические выходные.
Подробнее — в материале на главном туристическом портале Московской области.
5. Природные парки и заповедники
Лосиный Остров, Приокско‑Террасный заповедник, озеро Сенеж — места для тех, кто любит природу зимой: лыжи, снег, свежий воздух и спокойные прогулки по лесным массивам.
Все подмосковные локации — в подборке.
Где весело встретить Новый год в Подмосковье?
6. Парк‑отель «Воздвиженское» — «Вселенная фантазий»
Здесь готовят концептуальную программу для гостей: сказочные герои, световые эффекты, тематические зоны и яркие новогодние шоу.
Все новогодние праздники на площадке будут выступать звёздные гости:
- 1 января — ИНЬ-ЯН,
- 4 января — Иван Демьян и 7Б,
- 7 января — ТЕХНОЛОГИЯ,
- 10 января — HI-FI.
7. «Русские Сезоны Курорт Пересвет» предлагают встретить Новый год с легендарной группой «Комбинация» и Stand Up`ом.
Курортный комплекс под Сергиевым Посадом организует новогодний банкет и вечерние шоу. Хороший вариант для компаний, которые хотят встретить 2026 десйтвительно весело. Здесь будут звучать полюбившиеся всем хиты 90-х — все новогодние каникулы станут путешетсвие в эпоху культовых треков.
Где расположен курорт? — Московская область, г. Пересвет, ул. Пионерская, 9