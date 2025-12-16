16 декабря 2025, 14:34

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Московская область — прекрасное место для празднования Нового года. Здесь можно выбрать любой желаемый сценарий празднования самого семейного праздника: от тихого отдыха в загородных комплексах до веселых праздничных программ.





Содержание Загородный уют и SPA: топ‑мест для спокойного празднования Природа, усадьбы и парки: лучшие туристические точки Подмосковья для новогодних каникул Где весело встретить Новый год в Подмосковье?

Загородный уют и SPA: топ‑мест для спокойного празднования

Фото: пресс-служба эко-отеля «ЭКОРАНЧО»

Природа, усадьбы и парки: лучшие туристические точки Подмосковья для новогодних каникул

—

Тут подпись документа

Где весело встретить Новый год в Подмосковье?