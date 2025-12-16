Достижения.рф

Новый год 2026 в Подмосковье: где отдохнуть, погулять всей семьей и встретить праздник?

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Московская область — прекрасное место для празднования Нового года. Здесь можно выбрать любой желаемый сценарий празднования самого семейного праздника: от тихого отдыха в загородных комплексах до веселых праздничных программ.



Загородный уют и SPA: топ‑мест для спокойного празднования


Если Новый год — это про уют, семейный отдых и спокойные прогулки, в Московской области есть места, где можно встретить 2026 без шума и вечеринок, но с атмосферой праздника.

1. Эко-отель ЭКОРАНЧОсыроварня, ферма, конный клуб и настоящая русская баня.

На Новый год здесь устраивают уютный праздник в атмосфере настоящей русской зимы и волшебства. Гостей ждут уличные гуляния, аромат дров, пар бани, ежедневная анимационная программа и комфорт загородного отеля.
Праздник в уже полюбившемся русском стиле — «всё включено».

Адрес: Московская область, Можайский муниципальный округ, деревня Алексеевка

Фото: пресс-служба эко-отеля «ЭКОРАНЧО»
2. Foresta Festival Parkотель с аквакомплексом, саунами, хамамом и бассейнами.

Здесь можно провести новогодние каникулы — с 31 декабря 2025 по 11 января 2026. Зеленая парковая территория зимой и украшенные гирляндами корпуса и домики погружают в атмосферу сказки. В новогоднюю ночь здесь подготовили праздничную программу и банкет.

Где находится? — Московская область, городской округ Чехов, д. Прохорово, Санаторная, вл 3

3. Sofrino Park HotelНовый год со Стасом Костюшкиным.

Отель готовит тематический новогодний квест‑путешествие: «Мороз‑экспресс» по мотивам разных уголков России. Гостей ждет парад Дедов Морозов и Снегурочек, танцевально-световое шоу «Лёд», встреча у костра и новогодний вечер с одним из участников дуэта «Чай вдвоём» Стасом Костюшкиным.

Адрес: Московская область, Пушкинский округ, территория Парк-отеля Софрино

Природа, усадьбы и парки: лучшие туристические точки Подмосковья для новогодних каникул

Эти локации сами по себе — прекрасно подходят для атмосерных красивых прогулок. А еще, здесь можно сделать хорошие праздничные фотографии.

4. Усадьбы Подмосковья (Архангельское, Абрамцево, Кузнецово и многие другие)

Классические зимние прогулки по заснеженным паркам, красивые дворцы, фотозоны и ощущение русской зимы. Часто в этих усадьбах устраивают ярмарки или тематические выходные.

Подробнее в материале на главном туристическом портале Московской области.

5. Природные парки и заповедники

Лосиный Остров, Приокско‑Террасный заповедник, озеро Сенеж — места для тех, кто любит природу зимой: лыжи, снег, свежий воздух и спокойные прогулки по лесным массивам.

Все подмосковные локации — в подборке.
Где весело встретить Новый год в Подмосковье?


6. Парк‑отель «Воздвиженское» — «Вселенная фантазий»

Здесь готовят концептуальную программу для гостей: сказочные герои, световые эффекты, тематические зоны и яркие новогодние шоу.
Все новогодние праздники на площадке будут выступать звёздные гости:
  • 1 января — ИНЬ-ЯН,
  • 4 января — Иван Демьян и 7Б,
  • 7 января — ТЕХНОЛОГИЯ,
  • 10 января — HI-FI.
Адрес: Московская область, Серпуховский р-н, пос. ДО Авангард, парк-отель Воздвиженское

7. «Русские Сезоны Курорт Пересвет» предлагают встретить Новый год с легендарной группой «Комбинация» и Stand Up`ом.

Курортный комплекс под Сергиевым Посадом организует новогодний банкет и вечерние шоу. Хороший вариант для компаний, которые хотят встретить 2026 десйтвительно весело. Здесь будут звучать полюбившиеся всем хиты 90-х — все новогодние каникулы ​станут путешетсвие в эпоху культовых треков.

Где расположен курорт? — Московская область, г. Пересвет, ул. Пионерская, 9

