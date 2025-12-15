В приложении «Добродел» заработал путеводитель по каткам Подмосковья
Путеводитель по каткам Московской области появился в мобильном приложении «Добродел», с его помощью пользователь может узнать, где расположен самый удобный для него каток и в какие часы он работает, а также забронировать сеанс. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
Всего в сервисе «Катки Подмосковья» есть информация о 694 локациях.
Кроме того, с помощью сервиса можно проложить оптимальный маршрут к избранному объекту.«Сервис находится в верхнем меню баннеров на главной странице приложения. Нужный каток можно найти через интерактивную карту, строку поиска или с помощью фильтров. В карточке катка, помимо адреса и графика работы, содержится информация о его площади и типе покрытия», — говорится в сообщении.