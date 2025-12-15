В приложении «Добродел» заработал путеводитель по каткам Подмосковья

15 декабря 2025, 09:56

оригинал Фото: медиасток.рф

Путеводитель по каткам Московской области появился в мобильном приложении «Добродел», с его помощью пользователь может узнать, где расположен самый удобный для него каток и в какие часы он работает, а также забронировать сеанс. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





Всего в сервисе «Катки Подмосковья» есть информация о 694 локациях.



