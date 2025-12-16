Подмосковный фестиваль «Хрустальный лед» продлил прием заявок до 24 декабря
Прием заявок на участие в первом областном фестивале по фигурному катанию «Хрустальный лед» продлили до 24 декабря. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Фестиваль проходит под художественным руководством Ильи Авербуха и рассчитан на фигуристов-любителей. По словам организаторов, продление сроков даст участникам больше времени на подготовку номеров и образов. К участию приглашают спортсменов любого уровня подготовки.
«Новый фестиваль фигурного катания, в котором могут принять участие фигуристы-любители, – это действительно предновогодний подарок для жителей нашего региона. Многие хотят выйти на лед с отрепетированными номерами, чтобы удивить своих близких и, конечно, профессиональных членов жюри. В связи с этим мы решили продлить прием заявок до 24 декабря, дать возможность участникам подготовиться и продумать свои образы. С нетерпением ждем ваши видеовизитки», — подчеркнула директор АНО «Мособлпарк» Ксения Васильева.
Фигуристы смогут выступить в трех возрастных категориях:
- 10–14 лет,
- 15–20 лет,
- 21 год и старше.
Чтобы принять участие, необходимо заполнить заявку на официальном сайте и прикрепить видеоролик с конкурсным номером.
Выступления участников оценит жюри во главе с Ильей Авербухом. В его состав войдут чемпионы мира по фигурному катанию, заслуженные мастера спорта России Оксана Домнина и Роман Костомаров.
Завершением каждого мероприятия фестиваля станет ледовый спектакль художественного руководителя проекта «Зимние сказки Подмосковья».
Фестиваль организует АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.