Подмосковный фестиваль «Хрустальный лед» продлил прием заявок до 24 декабря

Прием заявок на участие в первом областном фестивале по фигурному катанию «Хрустальный лед» продлили до 24 декабря. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.



Фестиваль проходит под художественным руководством Ильи Авербуха и рассчитан на фигуристов-любителей. По словам организаторов, продление сроков даст участникам больше времени на подготовку номеров и образов. К участию приглашают спортсменов любого уровня подготовки.

«Новый фестиваль фигурного катания, в котором могут принять участие фигуристы-любители, – это действительно предновогодний подарок для жителей нашего региона. Многие хотят выйти на лед с отрепетированными номерами, чтобы удивить своих близких и, конечно, профессиональных членов жюри. В связи с этим мы решили продлить прием заявок до 24 декабря, дать возможность участникам подготовиться и продумать свои образы. С нетерпением ждем ваши видеовизитки», — подчеркнула директор АНО «Мособлпарк» Ксения Васильева.
Фигуристы смогут выступить в трех возрастных категориях:
  • 10–14 лет,
  • 15–20 лет,
  • 21 год и старше.
Конкурсные номера принимают в четырех номинациях: одиночное мужское и женское катание, танцы в паре и групповое катание. По итогам отборочного этапа лучших участников пригласят на гала-концерт, который пройдет 17 января 2026 года. Именно там объявят имя лучшего фигуриста Московской области.

Чтобы принять участие, необходимо заполнить заявку на официальном сайте и прикрепить видеоролик с конкурсным номером.

Выступления участников оценит жюри во главе с Ильей Авербухом. В его состав войдут чемпионы мира по фигурному катанию, заслуженные мастера спорта России Оксана Домнина и Роман Костомаров.

Завершением каждого мероприятия фестиваля станет ледовый спектакль художественного руководителя проекта «Зимние сказки Подмосковья».

Фестиваль организует АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.


