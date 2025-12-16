Подмосковный фестиваль «Хрустальный лед» продлил прием заявок до 24 декабря

16 декабря 2025, 11:09

оригинал Фото: Медиасток.РФ

Прием заявок на участие в первом областном фестивале по фигурному катанию «Хрустальный лед» продлили до 24 декабря. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.





Фестиваль проходит под художественным руководством Ильи Авербуха и рассчитан на фигуристов-любителей. По словам организаторов, продление сроков даст участникам больше времени на подготовку номеров и образов. К участию приглашают спортсменов любого уровня подготовки.

«Новый фестиваль фигурного катания, в котором могут принять участие фигуристы-любители, – это действительно предновогодний подарок для жителей нашего региона. Многие хотят выйти на лед с отрепетированными номерами, чтобы удивить своих близких и, конечно, профессиональных членов жюри. В связи с этим мы решили продлить прием заявок до 24 декабря, дать возможность участникам подготовиться и продумать свои образы. С нетерпением ждем ваши видеовизитки», — подчеркнула директор АНО «Мособлпарк» Ксения Васильева.

10–14 лет,

15–20 лет,

21 год и старше.