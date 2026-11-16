«Новый Иерусалим» станет участником выставки «Три карты генерала Чернышёва»

16 ноября 2026, 19:37

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

На площадке Музея истории военной формы в Москве 19 ноября откроется выставка «Три карты генерала Чернышёва». Это совместный проект Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» и Музея истории военной формы, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Выставка приурочена к 240-летию со дня рождения Александра Ивановича Чернышёва — выдающегося отечественного военного и государственного деятеля первой половины XIX века, героя наполеоновских войн, кавалера высших российских орденов. Экспозиция раскрывает важнейшие события эпохи через ключевые эпизоды его жизни и службы.



Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО



«Почти два века назад он был одним из первых лиц в иерархии российской власти — военным министром, любимчиком трёх императоров, настоящим «Джеймсом Бондом XIX века». Он возглавлял в Париже сеть русской нелегальной разведки, благодаря его данным удалось определить главный удар французской армии, заманить её вглубь России. Перед перипетиями его судьбы блекнут приключения выдуманного Джеймса Бонда», — рассказал председатель Российского военно-исторического общества, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

«Масштаб его фигуры и личности невероятно широк, и новая выставка позволяет увидеть, как жизнь одного человека может отражать целую эпоху. Благодаря объёмному межмузейному сотрудничеству на ней собраны разрозненные свидетельства, показана неразрывная связь времён. Подмосковный музей «Новый Иерусалим» впервые показывает свой масштабный проект в Москве», — рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО