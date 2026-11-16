«Новый Иерусалим» станет участником выставки «Три карты генерала Чернышёва»
На площадке Музея истории военной формы в Москве 19 ноября откроется выставка «Три карты генерала Чернышёва». Это совместный проект Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» и Музея истории военной формы, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка приурочена к 240-летию со дня рождения Александра Ивановича Чернышёва — выдающегося отечественного военного и государственного деятеля первой половины XIX века, героя наполеоновских войн, кавалера высших российских орденов. Экспозиция раскрывает важнейшие события эпохи через ключевые эпизоды его жизни и службы.
«Почти два века назад он был одним из первых лиц в иерархии российской власти — военным министром, любимчиком трёх императоров, настоящим «Джеймсом Бондом XIX века». Он возглавлял в Париже сеть русской нелегальной разведки, благодаря его данным удалось определить главный удар французской армии, заманить её вглубь России. Перед перипетиями его судьбы блекнут приключения выдуманного Джеймса Бонда», — рассказал председатель Российского военно-исторического общества, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский.
Межмузейный выставочный проект призван вернуть в широкий культурный контекст имя Александра Чернышёва, наглядно показать широту его деятельности — от дипломатической, разведывательной и военной работы в период наполеоновских войн до преобразований в русском военном ведомстве. Среди реформ Чернышёва — сокращение сроков службы нижних чинов, создание новых военно-учебных заведений, обновление воинских уставов, переход на современные системы вооружения.
«Масштаб его фигуры и личности невероятно широк, и новая выставка позволяет увидеть, как жизнь одного человека может отражать целую эпоху. Благодаря объёмному межмузейному сотрудничеству на ней собраны разрозненные свидетельства, показана неразрывная связь времён. Подмосковный музей «Новый Иерусалим» впервые показывает свой масштабный проект в Москве», — рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Совместный проект объединяет более 160 экспонатов из ведущих федеральных, столичных и региональных собраний. Посетителям выставки покажут исторические документы, редкие архивные материалы, предметы военной формы и вооружения русской армии, наградные знаки, произведения живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.
Выставка будет открыта с 20 ноября 2026 года по 11 апреля 2027-го. Билеты доступны на сайте Музея военной формы.