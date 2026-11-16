Подмосковье сохранило лидерство в России по производству тепличных овощей

16 ноября 2026, 19:13

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Московская область сохраняет первое место в России по производству овощей защищённого грунта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.





С начала года в тепличных комплексах региона собрали более 111 000 тонн продукции. Основной объём пришелся на огурцы, урожай которых превысил 76 000 тонн, и томаты – около 33 000 тонн. Ещё более 1600 тонн составили зеленные культуры. В теплицах Подмосковья также выращивают перец, баклажаны и другие овощи. Общая площадь тепличных комплексов региона составляет 233 гектара.



Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Развитию отрасли способствует господдержка. В 2026 году из регионального бюджета на это выделено свыше 126 миллионов рублей.

«Для развития отрасли важно не только наращивать мощности действующих предприятий, но и создавать условия для внедрения современных технологий и развития отечественной селекции. Мы поддерживаем тепличные хозяйства и сопровождаем новые инвестпроекты. Одно из главных направлений – развитие отечественной селекционно-семеноводческой базы, которая увеличивает обеспеченность отрасли российскими семенами овощных культур», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.