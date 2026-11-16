Раменские вокалистки заняли второе место на зональном этапе проекта «Дуэты ДК»

16 ноября 2026, 18:16

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Во Дворце культуры «Победа» состоялся зональный этап Московского областного музыкального проекта «Дуэты ДК». Вокалисты из разных городов Подмосковья представили творческие номера и поборолись за выход в финал, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Муниципалитет представили вокалистки ДК «Сатурн» Мария Гусева и Алина Дрожжина. Они продемонстрировали вокальное мастерство, артистизм и умение работать вместе. По итогам зонального этапа они заняли второе место.

«Особую выразительность номеру придало выступление Народного коллектива эстрадного танца «Эльдорадо». Танцоры поддержали вокалисток на сцене, дополнив музыкальное выступление динамичной хореографией. Коллективом руководит заслуженный работник культуры Московской области Ирина Печёнкина», – отметили в пресс-службе.