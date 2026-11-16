Путин поздравил подмосковную теннисистку Андрееву с победой на итоговом турнире
Владимир Путин поздравил подмосковную спортсменку Мирру Андрееву с победой в итоговом турнире Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде.
Поздравительная телеграмма президента России опубликована на сайте Кремля.
«Вы вдохновенно прошли всю сложную турнирную дистанцию, в красивых и напряжённых поединках продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство, выдержку и волю. Своей яркой, убедительной победой Вы продолжили замечательные традиции отечественной теннисной школы. Желаю новых успешных стартов и всего самого доброго», – говорится в поздравительной телеграмме.Ранее сообщалось, что Андреева завоевала титул на итоговом турнире WTA в американском Индиан-Уэллсе. В финале 19-летняя спортсменка победила украинку Элину Свитолину со счётом 7:5, 6:3.
Россиянка впервые выступила на турнире и сразу завоевала трофей. Она стала самой молодой чемпионкой соревнований со времён победы Марии Шараповой в 2004 году.
Победа в США позволила Андреевой стать второй ракеткой мира.