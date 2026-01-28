Новый закон о льготах для бизнеса: что изменили и как это работает?

28 января 2026, 20:00

Финансовый аналитик Беляев: главное — количество рабочих мест и зарплаты

оригинал Фото: iStock/ilkercelik

В России вступил в силу закон о льготах для бизнеса, который назвали настоящим «шагом вперёд для региональной экономики». Основная идея — привязать льготы к реальным инвестициям и результатам коммерческого сектора.





Подробнее о деталях нового закона и его региональных особенностях в эфире «Радио 1» рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.





Льготы теперь дают за реальные вложения

Чего ждать при нарушении бизнес-плана?

«Любой бизнес должен ориентироваться на бизнес-план. Если будет очень большое расхождение, ответственность нужно предусмотреть», — объяснил Михаил Беляев в диалоге с «Радио 1».

Стандартизация правил без навязывания

Льготы смогут стимулировать новые рабочие места

Фото: iStock/peshkov

«Главное — сколько ты создал рабочих мест и с какими заработками. Это важнее формальных инвестиций», — подчеркивает эксперт.

сколько рабочих мест создал бизнес;

вклад бизнеса в региональный продукт и налоговые поступления;

уровень роста и расширения производства.

Особые экономические зоны

«Зона — это слишком широкое понятие. Хочется видеть кластеры с комплексной поддержкой бизнеса. Это рационально и полезно для всех», — в заключение подчеркнул кандидат экономических наук.