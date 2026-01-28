Новый закон о льготах для бизнеса: что изменили и как это работает?
Финансовый аналитик Беляев: главное — количество рабочих мест и зарплаты
В России вступил в силу закон о льготах для бизнеса, который назвали настоящим «шагом вперёд для региональной экономики». Основная идея — привязать льготы к реальным инвестициям и результатам коммерческого сектора.
Подробнее о деталях нового закона и его региональных особенностях в эфире «Радио 1» рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Льготы теперь дают за реальные вложенияРанее предпринимателям было сложно понять, как их работа влияет на экономику региона. Новый закон меняет это. Теперь бизнес получает налоговые и административные преференции только при выполнении четкого бизнес-плана и реальных вложений в развитие производства.
Особые экономические зоны и кластеры помогают бизнесу развиваться не только льготами. В этих кластерах есть юристы, маркетологи и экономисты, а еще — сопутствующие производства для кооперации. По словам эксперта, такая комплексная поддержка гораздо эффективнее обычных налоговых преимуществ.
Чего ждать при нарушении бизнес-плана?По мнению финансового аналитика, предприниматели должны строго следовать своим планам. В случае серьёзных нарушений предусмотрели штрафы, а в определенных случаях — уголовная ответственность за коррупцию или хищение средств.
«Любой бизнес должен ориентироваться на бизнес-план. Если будет очень большое расхождение, ответственность нужно предусмотреть», — объяснил Михаил Беляев в диалоге с «Радио 1».
Стандартизация правил без навязыванияЗакон приводит к единому образцу методологию предоставления льгот, но не заставляет регионы использовать одинаковые ставки или цифры. Московская область и Дальний Восток смогут адаптировать правила под свои особенности.
Льготы смогут стимулировать новые рабочие местаПо мнению Михаила Беляева, закон поможет не только бизнесу, но и рабочим местам. Расширение производства приносит налоги и зарплаты в региональный бюджет.
«Главное — сколько ты создал рабочих мест и с какими заработками. Это важнее формальных инвестиций», — подчеркивает эксперт.
Чтобы оценить эффективность льгот, регионы будут учитывать:
- сколько рабочих мест создал бизнес;
- вклад бизнеса в региональный продукт и налоговые поступления;
- уровень роста и расширения производства.
Особые экономические зоныНовый закон делает зоны более привлекательными для инвесторов. Финансовый аналитик отметил, что идеальная зона — это комплекс кластеров с юридической, маркетинговой и консалтинговой поддержкой. Такой подход позволяет создавать эффективные и устойчивые бизнес-проекты.
«Зона — это слишком широкое понятие. Хочется видеть кластеры с комплексной поддержкой бизнеса. Это рационально и полезно для всех», — в заключение подчеркнул кандидат экономических наук.