«Запретить готовые решения ЕГЭ и олимпиад»: сможет ли новый закон защитить образовательный процесс?
Профессор Омарова: ограничивая доступ к готовым решениям, мы защищаем будущее наших ребят
В России разработали новый законопроект, который запрещает распространять готовые решения ЕГЭ, ОГЭ, домашних заданий и Всероссийских Олимпиад.
Новые меры направлены на:
- защиту образовательного процесса от недобросовестного использования готовых решений;
- повышение мотивации школьников к самостоятельному освоению программ;
- сохранение качества образования в долгосрочной перспективе.
Почему закон необходим?
«Все вот эти негативные влияния носят не столь массовый характер, сколько само значение того, что мы предлагаем школьникам готовые решения… это однозначно влияет на качество образования», — отмечает замминистра.Интеллект школьника развивается, когда он ищет новые решения в меняющихся условиях. Готовые ответы в соцсетях и на сторонних ресурсах лишают учащихся возможности самостоятельно мыслить, формировать критическое мышление. В будущем это отражается на уровне профессиональной подготовки.
«Ограничивая доступ к таким материалам, мы защищаем будущее наших ребят и формируем специалистов с мировым уровнем знаний», — поясняет Патимат Омарова в эфире «Радио 1».
Что именно запретят?Законопроект не касается официальных образовательных материалов и учебных пособий из федерального списка.
Он ограничивает распространение информации о:
- текущих контрольно-измерительных материалах ЕГЭ и ОГЭ;
- готовых ответах и заданиях Всероссийских Олимпиад;
- решённых домашних заданиях, найденных на просторах соцсетей и на сторонних ресурсах.
Как учитель должен заменить книжку ГДЗ?
«Есть учитель, который проверяет и объясняет ошибки в домашнем задании. Сегодня мы освобождаем ребёнка от необходимости искать правильный ответ в соцсетях, где часто публикуют совершенно неверные решения», — объясняет специалист.Закон призван вернуть учителю роль главного эксперта по качеству выполнения заданий, а школьнику — мотивацию самостоятельно разбираться в материалах.
Что говорят об инициативе педагоги?По словам Патимат Омаровой, педагогическая экспертиза оценивает законопроект с точки зрения образовательного сообщества. Преподаватели и наставники в целом поддерживают идею, поскольку она защищает интересы учеников и помогает сохранить качество российского образования.
Если закон вступит в силу, школьники будут получать знания только через официальные источники и поддержку учителей, а не через готовые решения в интернете.