XXI Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» пройдет с 13 по 15 мая в «Сколково»
Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» определяет практические ориентиры и инструменты реализации курса на технологический суверенитет с опорой на механизмы госзаказа и отечественные технологические решения.
Особое внимание уделяется поддержке малого и среднего бизнеса как ключевого участника процессов технологического развития. Кроме того, рассматриваются вопросы цифровизации процедур госзакупок, импортозамещения и внедрения технологических решений отечества.
Подмосковье выступает экспертным партнером этого мероприятия и традиционно участввует в его работе. В 2026 году XXI Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» пройдет с 13 по 15 мая в Инновационном центре «Сколково».
