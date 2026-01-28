Воробьев поздравил с 80-летием опытное конструкторское бюро «Гидропресс»
Андрей Воробьёв поздравил опытное конструкторское бюро Гидропресс с 80-летием и вручил сотрудникам областные награды. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Почётное звание «Заслуженный работник промышленности Московской области» присвоили главному эксперту по схемно-режимным решениям отдела технологии, режимов и схемных решений реакторных установок Николаю Власенко, а также заместителю начальника отдела и руководителю группы отдела вероятностного анализа безопасности и программных средств Максиму Увакину.
«ОКБ «Гидропресс» — это очень дружная, сплоченная команда. На протяжении 80-ти лет вы делаете для абсолютного большинства людей незаметные, но критически важные успехи в атомной промышленности. Мы гордимся вами», — сказал глава региона.
Сейчас в конструкторском бюро работают более 1,5 тысячи человек. Предприятие выполняет полный цикл работ — от проектирования, расчётов и теоретических разработок до экспериментальных исследований и выпуска высокотехнологичных компонентов для атомной энергетики.