Воробьев поздравил с 80-летием опытное конструкторское бюро «Гидропресс»

28 января 2026, 18:53

оригинал Андрей Воробьев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)

Андрей Воробьёв поздравил опытное конструкторское бюро Гидропресс с 80-летием и вручил сотрудникам областные награды. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.





Почётное звание «Заслуженный работник промышленности Московской области» присвоили главному эксперту по схемно-режимным решениям отдела технологии, режимов и схемных решений реакторных установок Николаю Власенко, а также заместителю начальника отдела и руководителю группы отдела вероятностного анализа безопасности и программных средств Максиму Увакину.





«ОКБ «Гидропресс» — это очень дружная, сплоченная команда. На протяжении 80-ти лет вы делаете для абсолютного большинства людей незаметные, но критически важные успехи в атомной промышленности. Мы гордимся вами», — сказал глава региона.