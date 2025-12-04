Новогодние каникулы в Истре: что подготовили для детей в музее «Новый Иерусалим»?
Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в городском округе Истра подготовил большой цикл новогодних музейных занятий, квестов и мастер-классов для самых юных посетителей. Занятия проведут в детском центре «Экспонариум». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. В рамках праздничного цикла «Академия для малышей» школьники младшего и среднего возраста познакомятся с историей новогодних и рождественских традиций, узнают, как появились ёлочные игрушки и открытки, чем угощали гостей в старину и какие зимние забавы любили на Руси.
Праздничные мастер-классы в «Академии для малышей» (6+)6 декабря и 3 января в музее проведут занятие «Академия для малышей. История новогодней игрушки». Ребята узнают, какие изменения были у ёлочных украшений. Здесь они смогут создать свою собственную игрушку под руководством опытных мастеров.
13 декабря и 4 января — «История новогодней открытки». Участникам расскажут о двухсотлетней традиции праздничных посланий, а в завершение дети самостоятельно сделают авторскую открытку своими руками.
20 декабря и 5 января юных гостей ждёт занятие «История новогоднего бисквитика», где их познакомят с новогодней кухней разных эпох.
В гости к русской сказке и по следам истории Подмосковья (6+)7 декабря и 2 января музей организует занятие «В гостях у русской сказки». Кот Учёный расскажет, как собирали сказки, откуда пришли всеми любимые любимые знакомые герои и сюжеты. Участников ждёт батл-викторина.
13 декабря и 8 января в «Экспонариуме» проведут квест «Праздничная угадайка». Маршрут начнут в зале «История Подмосковья» и продолжат в разделах «Гербовник», «Природа», «Культура», «Архитектура» и «Наука». В каждой локации дети будут отгадывать загадки, чтобы в итоге получить зашифрованную фразу.
Как праздновали Рождество в разные эпохи (6+)
14 декабря и 7 января на площадке музея проведут настоящие «Зимние забавы». Здесь гостей будет ждать атмосфера традиционных зимних развлечений, праздничные задания и игра «Снеговик».
20, 27 декабря и 6, 9, 10 января «Новый Иерусалим» приглашает на занятие «Рождество: от таинственной иконы до уютной открытки». Здесь сначала научат «читать» рождественские символы, а затем предоставят позможность создать собственный тематический коллаж.
Творческие каникулы
27, 28 декабря и 3, 9, 11 января подготовили мастер-класс «Русская тряпичная кукла» (12+). Участники без иголок и шитья смогут сделать игрушки из лоскутков ткани, а еще узнают, как праздновали Новый год и Рождество много лет назад.
2 и 5 января маленьких творцов ждёт мастер-класс «Мир декора» (6+). Ребят познакомят с понятием света, тени, объёма и фактуры, а потом они смогут создать собственную новогоднюю игрушку.