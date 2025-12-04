Новогодние каникулы в Истре: что подготовили для детей в музее «Новый Иерусалим»?

04 декабря 2025, 09:51

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в городском округе Истра подготовил большой цикл новогодних музейных занятий, квестов и мастер-классов для самых юных посетителей. Занятия проведут в детском центре «Экспонариум». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. В рамках праздничного цикла «Академия для малышей» школьники младшего и среднего возраста познакомятся с историей новогодних и рождественских традиций, узнают, как появились ёлочные игрушки и открытки, чем угощали гостей в старину и какие зимние забавы любили на Руси.





Содержание Праздничные мастер-классы в «Академии для малышей» (6+) В гости к русской сказке и по следам истории Подмосковья (6+) Как праздновали Рождество в разные эпохи (6+) Творческие каникулы Как попасть на мероприятия музея?

Праздничные мастер-классы в «Академии для малышей» (6+)

​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области



В гости к русской сказке и по следам истории Подмосковья (6+)

​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области



Как праздновали Рождество в разные эпохи (6+)

​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области



Творческие каникулы

​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области



Как попасть на мероприятия музея?