Достижения.рф

Представители Подмосковья стали финалистами Всероссийских конкурсов детских школ искусств

оригинал
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

2 декабря в Москве провели торжественную церемонию награждения победителей Общероссийских конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств» и «Лучшая детская школа искусств». Мероприятие прошло в Большом театре России и объединило ведущих педагогов и руководителей детских художественных школ со всей страны. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.



В конкурсах приняли участие более 400 детских школ искусств и свыше 630 преподавателей. После регионального отбора лучшие школы и педагоги прошли финальные испытания в Москве, где их работу оценивало профессиональное жюри. В состав комиссии вошли выдающиеся деятели культуры и искусства, представители ведущих творческих вузов страны.

​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Среди финалистов — представители Подмосковья. В номинации «Лучший преподаватель детской школы искусств» в Центральном федеральном округе признали Ирину Юрьевну Заводину — преподавателя изобразительного искусства МБУ дополнительного образования «Детская художественная школа имени Н.Н. Лаврентьевой» в Электростали.

​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Ирина Юрьевна посвятила педагогике 40 лет. Она — заслуженный работник культуры Московской области, эксперто НМЦ ГАОУ СПО МО «МОКИ», лауреат Премий Губернатора Московской области, а еще — стипендиат главы Электростали в номинации «Выдающийся деятель культуры и искусства».

В номинации «Лучшая детская школа искусств» (городские школы) финалистом стала та же Детская художественная школа имени Н.Н. Лаврентьевой из Электростали. А в категории «Лучшая сельская детская школа искусств» победу одержала Детская школа искусств «Времена года» из поселка Развилка Ленинского округа.

​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
«Времена года» — учреждение, раскрывающее таланты детей и развивающее их интеллект, творческое мышление, доброту и отзывчивость.

В этом году жюри впервые присудило специальный приз «За развитие академических традиций». Лауреатом стала Детская художественная школа имени Н.Н. Лаврентьевой. Награду вручила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Такие ежегодные конкурсы помогают выявлять лучшие практики в системе художественного образования, анализировать её состояние и стимулировать развитие творческих школ по всей стране. Для педагогов и учащихся участие в подобных мероприятиях — это не только признание профессионализма, но и возможность обмена опытом и знакомства с инновационными методиками преподавания.

Финалисты из Подмосковья показали высокий уровень мастерства и доказали, что регион активно развивает детское художественное образование, создаёт все необходимые условия для раскрытия талантов и поддерживает педагогов, посвящающих жизнь воспитанию будущих художников.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0