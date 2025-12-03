Представители Подмосковья стали финалистами Всероссийских конкурсов детских школ искусств
2 декабря в Москве провели торжественную церемонию награждения победителей Общероссийских конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств» и «Лучшая детская школа искусств». Мероприятие прошло в Большом театре России и объединило ведущих педагогов и руководителей детских художественных школ со всей страны. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В конкурсах приняли участие более 400 детских школ искусств и свыше 630 преподавателей. После регионального отбора лучшие школы и педагоги прошли финальные испытания в Москве, где их работу оценивало профессиональное жюри. В состав комиссии вошли выдающиеся деятели культуры и искусства, представители ведущих творческих вузов страны.
Среди финалистов — представители Подмосковья. В номинации «Лучший преподаватель детской школы искусств» в Центральном федеральном округе признали Ирину Юрьевну Заводину — преподавателя изобразительного искусства МБУ дополнительного образования «Детская художественная школа имени Н.Н. Лаврентьевой» в Электростали.
Ирина Юрьевна посвятила педагогике 40 лет. Она — заслуженный работник культуры Московской области, эксперто НМЦ ГАОУ СПО МО «МОКИ», лауреат Премий Губернатора Московской области, а еще — стипендиат главы Электростали в номинации «Выдающийся деятель культуры и искусства».
В номинации «Лучшая детская школа искусств» (городские школы) финалистом стала та же Детская художественная школа имени Н.Н. Лаврентьевой из Электростали. А в категории «Лучшая сельская детская школа искусств» победу одержала Детская школа искусств «Времена года» из поселка Развилка Ленинского округа.
«Времена года» — учреждение, раскрывающее таланты детей и развивающее их интеллект, творческое мышление, доброту и отзывчивость.
В этом году жюри впервые присудило специальный приз «За развитие академических традиций». Лауреатом стала Детская художественная школа имени Н.Н. Лаврентьевой. Награду вручила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.
Такие ежегодные конкурсы помогают выявлять лучшие практики в системе художественного образования, анализировать её состояние и стимулировать развитие творческих школ по всей стране. Для педагогов и учащихся участие в подобных мероприятиях — это не только признание профессионализма, но и возможность обмена опытом и знакомства с инновационными методиками преподавания.
Финалисты из Подмосковья показали высокий уровень мастерства и доказали, что регион активно развивает детское художественное образование, создаёт все необходимые условия для раскрытия талантов и поддерживает педагогов, посвящающих жизнь воспитанию будущих художников.
Среди финалистов — представители Подмосковья. В номинации «Лучший преподаватель детской школы искусств» в Центральном федеральном округе признали Ирину Юрьевну Заводину — преподавателя изобразительного искусства МБУ дополнительного образования «Детская художественная школа имени Н.Н. Лаврентьевой» в Электростали.
Ирина Юрьевна посвятила педагогике 40 лет. Она — заслуженный работник культуры Московской области, эксперто НМЦ ГАОУ СПО МО «МОКИ», лауреат Премий Губернатора Московской области, а еще — стипендиат главы Электростали в номинации «Выдающийся деятель культуры и искусства».
В номинации «Лучшая детская школа искусств» (городские школы) финалистом стала та же Детская художественная школа имени Н.Н. Лаврентьевой из Электростали. А в категории «Лучшая сельская детская школа искусств» победу одержала Детская школа искусств «Времена года» из поселка Развилка Ленинского округа.
«Времена года» — учреждение, раскрывающее таланты детей и развивающее их интеллект, творческое мышление, доброту и отзывчивость.
В этом году жюри впервые присудило специальный приз «За развитие академических традиций». Лауреатом стала Детская художественная школа имени Н.Н. Лаврентьевой. Награду вручила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.
Такие ежегодные конкурсы помогают выявлять лучшие практики в системе художественного образования, анализировать её состояние и стимулировать развитие творческих школ по всей стране. Для педагогов и учащихся участие в подобных мероприятиях — это не только признание профессионализма, но и возможность обмена опытом и знакомства с инновационными методиками преподавания.
Финалисты из Подмосковья показали высокий уровень мастерства и доказали, что регион активно развивает детское художественное образование, создаёт все необходимые условия для раскрытия талантов и поддерживает педагогов, посвящающих жизнь воспитанию будущих художников.