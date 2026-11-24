Обновление канализационных сетей коснётся 3500 жителей Лобни
В микрорайоне Восточный городского округа Лобня вышла на финишную прямую реконструкция системы водоотведения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Работы идут вдоль улиц Киово и Павлика Морозова. Строительная готовность объекта превысила 70%.
«Суммарная протяжённость новых сетей составит 3000 метров. Прокладка труб ведётся открытым и закрытым способами. Модернизация значительно улучшит сбор и отведение сточных вод в частном секторе. Всего там проживают около 3500 человек», – рассказали в министерстве.
На сегодняшний день уложено 2180 метров безнапорных и 470 метров напорных трубопроводов.
«Основные этапы работ достигли высокой степени готовности: монтаж труб – 83%; разработка грунта в траншее и обратная засыпка – по 82%; устройство колодцев – 80%; подготовка оснований из песка и щебня – по 40%; укрепление откосов – 37%; асфальтирование дорог – 30%», – рассказали в ведомстве.
Реконструкция ведётся в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».
Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта регулярно выезжают на объект. Всего они совершили 140 выездов. Эксперты проверяют глубину траншей, правильность укладки труб, герметичность колодцев и соответствие всех работ проектной документации.
Ранее сообщалось, что специалисты Мособлводоканала завершили масштабную проверку и ремонт всего автопарка в преддверии зимы. К началу холодов в режим повышенной готовности перевели все 243 единицы техники, которые числятся на балансе предприятия. Помимо машин, аварийно-восстановительные службы полностью укомплектованы расходными материалами и запасным оборудованием. В распоряжении бригад – ремонтные хомуты, резервные насосы для обслуживания артезианских скважин, дополнительные электрические шкафы управления.
Главная цель подготовки автопарка – обеспечить бесперебойную работу сетей и способность специалистов оперативно реагировать на любые нештатные ситуации.