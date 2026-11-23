23 ноября 2026, 22:03

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Компания «Россети Московский регион» ввела режим повышенной готовности в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями. Синоптики обещают сильный снег, метель и усиление ветра до 17 м/с, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.