Подмосковных энергетиков перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
Компания «Россети Московский регион» ввела режим повышенной готовности в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями. Синоптики обещают сильный снег, метель и усиление ветра до 17 м/с, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
К ликвидации возможных технологических нарушений готовы 303 бригады. Это 1198 специалистов и 364 единицы спецтехники. Если будет необходимо, для временного электроснабжения потребителей задействуют 185 передвижных дизель-генераторных установок.
Как отметили в региональном Минэнерго, компания непрерывно обменивается информацией с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также Гидрометцентром. Ведётся постоянный мониторинг погодных условий.
Сообщить о нарушениях электроснабжения или повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии»: 8 (800) 220-0-220, короткий номер – 220.
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