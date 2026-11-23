Подмосковные травматологи улучшат качество жизни ребёнка с генетическим заболеванием
В Московском областном клиническом центре охраны материнства и детства Клиники детской травматологии и ортопедии выполнили перекрёстное удлинение ног ребёнку с ахондроплазией. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Ахондроплазия – это генетическое заболевание, влияющее на рост и формирование костей. При обследовании у ребёнка отмечались укорочение плечевых и бедренных костей, задержка роста и искривление ног по О-образному типу.
«Хирургическое лечение направлено на коррекцию длины нижних конечностей, улучшение их оси, функциональных возможностей и качества жизни пациента. На этом этапе будет проведено удлинение бедренной кости с одной стороны, а костей голени – с другой. После полного восстановления предстоит следующий этап – симметричное удлинение ног», – поделился планом лечения главный внештатный детский специалист – травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главврач МОКЦОМД Александр Григорьев.Как подчеркнули в министерстве, удлинение конечностей – многоэтапный процесс, требующий тщательного планирования, профессионализма команды специалистов, регулярного наблюдения и длительной реабилитации. За каждым таким вмешательством стоит большая работа врачей, медперсонала и семьи.