23 ноября 2026, 20:58

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московском областном клиническом центре охраны материнства и детства Клиники детской травматологии и ортопедии выполнили перекрёстное удлинение ног ребёнку с ахондроплазией. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Ахондроплазия – это генетическое заболевание, влияющее на рост и формирование костей. При обследовании у ребёнка отмечались укорочение плечевых и бедренных костей, задержка роста и искривление ног по О-образному типу.

«Хирургическое лечение направлено на коррекцию длины нижних конечностей, улучшение их оси, функциональных возможностей и качества жизни пациента. На этом этапе будет проведено удлинение бедренной кости с одной стороны, а костей голени – с другой. После полного восстановления предстоит следующий этап – симметричное удлинение ног», – поделился планом лечения главный внештатный детский специалист – травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главврач МОКЦОМД Александр Григорьев.