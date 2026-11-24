24 ноября 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

В Московской области до конца года мобильные пункты приёма отработавшей электроники побывают ещё в 16 муниципалитетах. Об этом сообщили в пресс-службе Минимущества Подмосковья.





Акция направлена на обеспечение правильной переработки техники, чтобы не допустить попадания опасных компонентов в окружающую среду. С сентября специальные пункты уже побывали в 42 округах региона.

«За это время жители, сотрудники государственных и муниципальных учреждений передали на утилизацию более 40 тонн электронного оборудования. К экологической инициативе присоединились более 80 организаций, в том числе министерства Московской области. Среди участников осеннего этапа – ведомства, отвечающие за образование, имущественные отношения, социальное развитие, сельское хозяйство и продовольствие, физкультуру и спорт», – отметили в министерстве.