Сдать старую электронику до конца года смогут ещё в 16 округах Подмосковья
В Московской области до конца года мобильные пункты приёма отработавшей электроники побывают ещё в 16 муниципалитетах. Об этом сообщили в пресс-службе Минимущества Подмосковья.
Акция направлена на обеспечение правильной переработки техники, чтобы не допустить попадания опасных компонентов в окружающую среду. С сентября специальные пункты уже побывали в 42 округах региона.
«За это время жители, сотрудники государственных и муниципальных учреждений передали на утилизацию более 40 тонн электронного оборудования. К экологической инициативе присоединились более 80 организаций, в том числе министерства Московской области. Среди участников осеннего этапа – ведомства, отвечающие за образование, имущественные отношения, социальное развитие, сельское хозяйство и продовольствие, физкультуру и спорт», – отметили в министерстве.В ноябре пункты приёма будут работать в Истре, Восходе, Красногорске, Солнечногорске и Клину. В декабре сдать ненужную технику можно будет в Химках, Талдомском, Сергиево-Посадском, Пушкинском и Дмитровском округах, Дубне, Долгопрудном, Лобне, Красноармейске, Мытищах и Королёве.
Подробный календарь работы пунктов доступен на сайте Фонда рационального природопользования, который выступает организатором проекта.