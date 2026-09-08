Обновленный ДК «Мир» в Домодедове объединил более 1,2 тыс. человек

08 сентября 2026, 12:07

В ДК «Мир» в Домодедове возобновили работу 55 творческих коллективов

оригинал Фото: сайт Центра Культуры и досуга Импульс

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил обновлённый Дворец культуры «Мир» в Домодедове. После капитального ремонта учреждение стало современным культурным центром для жителей всех возрастов. Сейчас в его кружках и творческих коллективах занимаются более 1,2 тыс. человек.





Об этом в эфире «Радио 1» рассказала директор Центра культуры и досуга «Импульс» Екатерина Жарикова. По ее словам, Дворец культуры прошёл ремонт в три этапа. В 2023 году в обновлённые помещения вернулись кружки и клубные формирования, а в декабре 2025 года открылся полностью обновлённый зрительный зал на 603 места. С момента его открытия во Дворце культуры провели около 300 мероприятий, которые посетили 44 тыс. зрителей.





«Мы так долго ждали, когда откроется Дворец культуры, что многие ещё не верят в это. Хотя запустили мы уже наши кружки обратно в 2023 году», — рассказала Жарикова.

Фото: сайт Центра Культуры и досуга Импульс

«У нас кружки действительно для любого возраста. Сейчас мы делаем ещё такой упор на то, что нам нужно занять не только детей, но и наших мам», — отметила директор.