Суперфинал Кубка Сергея Карякина в Подмосковье собрал рекордные 2500 шахматистов

07 сентября 2026, 18:56

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Суперфинал Кубка Сергея Карякина по шахматам в музее-усадьбе «Архангельское» собрал рекордное число участников. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Участниками турнира стали более 2500 человек.



Масштабный шахматный праздник объединил сильнейших юных шахматистов Московской области, победителей и призёров региональных этапов, участников Суперфинала Кубка Карякина прошлого года и первенства Московской области 2026 года. Соревнования прошли в пяти возрастных категориях.

«Очень приятно, что так много людей пришли, несмотря на погоду, которая в первой половине дня была не очень хорошая. Но такую погоду можно назвать шахматной – ничто не отвлекало от игры. Сегодня получился замечательный праздник. Спасибо организаторам, нашим партнёрам, Министерству спорта Московской области, губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву и всем, кто нас поддерживает, а также всем любителям шахмат, кто сегодня приехал», – сказал многократный чемпион мира по шахматам, гроссмейстер Сергей Карякин.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

«Пять лет назад мы начали с небольшого турнира в Одинцове, в Парке имени Ларисы Лазутиной. За эти годы турнир принимали многие города Подмосковья, и он продолжает расширяться. Сегодня это уже более 2000 участников», – отметил министр спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.